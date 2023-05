Notícias Entenda como o TikTok compartilha dados dos usuários

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Dados eram postados em uma ferramenta de mensagens acessível a milhares de funcionários da empresa. (Foto: Reprodução)

Em agosto de 2021, o TikTok recebeu uma reclamação de uma usuária britânica, que sinalizou que um homem estava “se expondo e brincando consigo mesmo” em uma transmissão ao vivo no aplicativo de vídeo. Ela também descreveu o abuso passado que experimentou. Para resolver a reclamação, os funcionários do TikTok compartilharam o incidente em uma ferramenta interna de mensagens e colaboração chamada Lark, de acordo com documentos da empresa obtidos pelo The New York Times.

Os dados pessoais da britânica — incluindo sua foto, país de residência, endereço de protocolo de internet, dispositivo e IDs de usuário — também foram postados na plataforma, que é semelhante ao Slack e Microsoft Teams. Suas informações eram apenas uma parte dos dados do usuário do TikTok compartilhados no Lark, que é usado todos os dias por milhares de funcionários do proprietário chinês do aplicativo, a ByteDance, inclusive por aqueles na China.

De acordo com os documentos obtidos pelo The New York Times, as carteiras de motorista dos usuários americanos também estavam acessíveis na plataforma, assim como o conteúdo potencialmente ilegal de alguns usuários, como materiais de abuso sexual infantil. Em muitos casos, as informações estavam disponíveis nos “grupos” da Lark — essencialmente salas de bate-papo de funcionários — com milhares de membros.

Facilidade de acesso

A profusão de dados do usuário no Lark alarmou alguns funcionários do TikTok, especialmente porque os funcionários da ByteDance na China e em outros lugares podiam ver facilmente o material, de acordo com relatórios internos e depoimentos de quatro funcionários atuais e antigos. Desde pelo menos julho de 2021, vários funcionários de segurança alertaram os executivos da ByteDance e do TikTok sobre os riscos atrelados à plataforma, segundo os documentos e os atuais e ex-trabalhadores.

Os materiais do usuário no Lark levantam questões sobre os dados e as práticas de privacidade do TikTok e mostram como ele está interligado com o ByteDance, assim como o aplicativo de vídeo enfrenta crescente escrutínio sobre seus possíveis riscos de segurança e laços com a China.

O TikTok está sob pressão há anos para isolar suas operações nos Estados Unidos devido a preocupações de que possa fornecer dados sobre usuários americanos às autoridades chinesas. Para continuar operando no país, o TikTok apresentou no ano passado um plano ao governo Biden, chamado Projeto Texas, definindo como armazenaria informações de usuários americanos dentro do país e bloquearia os dados de funcionários da ByteDance e TikTok fora dos Estados Unidos.

Relatórios internos

Os relatórios internos e as comunicações de Lark parecem contradizer as declarações de Chew. Os dados da Lark do TikTok também foram armazenados em servidores na China no final do ano passado, disseram os quatro funcionários atuais e antigos. Os documentos vistos pelo The New York Times incluíam dezenas de capturas de tela de relatórios, mensagens de bate-papo e comentários de funcionários sobre Lark, além de vídeos e áudios de comunicações internas, de 2019 a 2022.

Alex Haurek, porta-voz do TikTok, chamou os documentos vistos pelo The New York Times de “datados” e contestou que eles contradizem as declarações do executivo-chefe da TikTok, Shou Chew. Ele disse que eles não descrevem com precisão “como lidamos com dados protegidos de usuários dos EUA”.

Reorganização

A divisão de privacidade e segurança da TikTok passou por reorganizações e saídas no ano passado, que alguns funcionários disseram ter desacelerado ou deixado de lado projetos de privacidade e segurança em um momento crítico.

Roland Cloutier, especialista em segurança cibernética e veterano da Força Aérea dos EUA, deixou o cargo no ano passado como chefe da organização de segurança global do TikTok, e uma parte de sua unidade foi colocada em uma equipe focada em privacidade liderada por Yujun Chen, conhecido pelos colegas como Woody, um executivo baseado na China que trabalha na ByteDance há anos, disseram três funcionários atuais e antigos. Chen anteriormente se concentrava na garantia de qualidade de software.

Haurek disse que Chen tinha “profundo conhecimento técnico, de dados e de engenharia de produto” e que sua equipe se reportava a um executivo na Califórnia. Ele disse que o TikTok tinha várias equipes trabalhando em privacidade e segurança, incluindo mais de 1.500 funcionários em sua equipe de segurança de dados nos EUA, e que gastou mais de US$ 1,5 bilhão para realizar o Projeto Texas.

