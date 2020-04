Rio Grande do Sul Entenda o modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Eduardo Leite apresentou o modelo de distanciamento controlado em transmissão pela internet Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite apresentou o modelo de distanciamento controlado em transmissão pela internet. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite apresentou, na tarde desta quinta-feira (30), uma formatação prévia do modelo de distanciamento controlado que entrará em vigor no Rio Grande do Sul ao longo do mês de maio.

Antes disso, o Comitê de Dados e de Saúde, vinculado ao Gabinete de Crise do Estado, recebe sugestões, até este sábado (02), e fará eventuais atualizações na estratégia de retomada das atividades econômicas e sociais em meio ao enfrentamento ao coronavírus.

Segmentação regional

O Estado é dividido em 30 Regionais de Saúde. Para o acompanhamento dos indicadores, o governo uniu algumas delas, a partir de critérios como os hospitais de referência para leitos de UTI, e optou por utilizar 20 regiões no modelo de distanciamento controlado.

Regiões a partir da cidade mais populosa:

1. Santa Maria (Centro-Oeste)

2. Uruguaiana (Centro-Oeste)

3. Capão da Canoa (Metropolitana)

4. Taquara (Metropolitana)

5. Novo Hamburgo (Metropolitana)

6. Canoas (Metropolitana)

7. Porto Alegre (Metropolitana)

8. Santo Ângelo (Missioneira)

9. Cruz Alta (Missioneira)

10. Ijuí (Missioneira)

11. Santa Rosa (Missioneira)

12. Palmeira das Missões (Norte)

13. Erechim (Norte)

14. Passo Fundo (Norte)

15. Pelotas (Sul)

16. Bagé (Sul)

17. Caxias do Sul (Serra)

18. Cachoeira do Sul (Vales)

19. Santa Cruz do Sul (Vales)

20. Lajeado (Vales)

Segmentação setorial

Setores como educação, comércio, serviços, indústria, transportes e agricultura, entre outros, terão restrições proporcionais ao nível de segurança do contágio da Covid-19 e o respectivo impacto econômico.

No total, a proposta prevê 12 grupos setoriais e protocolos para 50 atividades, de acordo com o impacto.

Protocolos

Cada nível de distanciamento controlado conterá protocolos diferentes, que ainda estão recebendo sugestões.

Eles envolvem as regras que terão de ser adotadas conforme a bandeira da região e o setor econômico, como, por exemplo, quanto ao funcionamento, se pode ficar aberto ou não; ao horário, com restrições ou não; à triagem (medição de temperatura) dos colaboradores; quais EPIs (equipamentos de proteção individual) são obrigatórios no atendimento, como máscaras e luvas; se devem ter afastamento de grupos de risco, algum tipo de distanciamento mínimo entre pessoas e limitação de público, entre outros.

Bandeiras

A estratégia do governo prevê quatro estágios de controle, traduzidos em “bandeiras”: amarela, laranja, vermelha e preta. A amarela indica uma situação branda, com medidas mais amenas, e o grau de restrições avança até a preta, quando seria necessário o isolamento social (lockdown).

Para definir a cor da bandeira, foram definidos dois grandes grupos de medidores: propagação e capacidade de atendimento. Cada um deles tem peso de 50% para a definição das bandeiras. No total, serão acompanhados 11 indicadores.

A coleta dos dados será diária, mas a atualização das cores de cada região ocorrerá aos sábados, valendo para a semana seguinte.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul