Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Vítima estava internada na UTI do Hospital Divina Providência. Foto: Divulgação Vítima estava internada na UTI do Hospital Divina Providência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foi confirmado nesta quinta-feira (30) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) mais um óbito de paciente de Porto Alegre diagnosticado com coronavírus. É o 15⁰ óbito de paciente com a doença na capital gaúcha. A vítima foi um homem, 76 anos, hipertenso, diabético e insuficiência renal crônica. Internado desde 23 de abril na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Divina Providência.

Máscaras para o DMLU

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu, nesta quinta-feira (30), a a doação de mil máscaras de proteção da empresa SOS Bikini, confecção da zona Leste da cidade. Os equipamentos de proteção serão destinados ao DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para os 384 servidores que trabalham presencialmente durante a pandemia, como garis, agentes de fiscalização, motoristas, operadores de máquinas, entre outros.

Para o diretor-geral do DMLU, Renê Machado de Souza, iniciativas como esta da SOS Bikini representam a importância e essencialidade do trabalho do departamento. “Mesmo com 20 % de nosso efetivo afastado durante a quarentena por ter acima de 60 anos, estamos conseguindo manter a zeladoria da cidade, através da limpeza urbana e coleta de resíduos, quase que de forma normal, graças ao empenho destes servidores que permanecem na atividade diária e presencial em todas regiões da cidade”, conclui.

A SOS Bikini doou 700 máscaras na cor azul marinho, sendo duas para cada um dos 262 servidores da linha de frente (que trabalham na rua) mais algumas de reserva. Para os servidores da retaguarda (que trabalham em escritório) foram doadas 300 máscaras na cor branca, sendo duas para cada um dos 122 funcionários, mais algumas de reserva.

Ari Pasqualon, proprietário da SOS Bikini, já teve confecção na Ilha de San Martin, no Caribe, e inclusive encarou o furacão Luiz em 1995, catástrofe natural que hoje compara ao coronavírus. “Lembro de abrir as janelas após o furacão e ver a cidade devastada, parecia o fim do mundo. Mas, após três meses, tivemos a maior temporada de todos os tempos. Por isto entendo que temos que acreditar e apostar numa saída para a solução dos problemas, não devemos cruzar os braços”.

A confecção resolveu ajudar no combate à Covid-19 com um trabalho voluntário para confecção e doação de máscaras de proteção. A cada máscara comprada, uma outra é doada. Também estão requisitando costureiras voluntárias que queiram ajudar neste projeto. Para se engajar neste trabalho, como costureira ou ajudando financeiramente na compra de materiais, Ari disponibiliza o WhatsApp 51-98138-8788.

