Saúde O Ministério da Saúde informou que o Brasil encerrou o mês de abril com mais de 85 mil contaminados pelo coronavírus e quase 6 mil óbitos

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Compartilhe esta notícia:







País registrou recorde de novos casos, em 24 horas, com a adição de 7.218 infectados. Foto: Reprodução País registrou recorde de novos casos, em 24 horas, com a adição de 7.218 infectados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil chegou nessa quinta-feira (30) a 85.380 pessoas infectadas por Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. O País registrou recorde de novos casos, em 24 horas, com a adição de 7.218 infectados às estatísticas, um aumento de 9% em relação ao dia anterior, quando foram registradas 78.662 mil pessoas nessa condição.

Segundo atualização do Ministério da Saúde, o total de mortes subiu para 5.901. Em um dia, foram registrados 435 novos óbitos, um aumento de 8% em relação a quarta (29), quando foram contabilizados um total 5.466 falecimentos. A letalidade ficou em 6,9%.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no País, concentrando o maior número de mortes (2.375). O Estado é seguido por Rio de Janeiro (854), Pernambuco (565), Ceará (482) e Amazonas (425).

Além disso, foram registrados óbitos no Pará (208), Maranhão (184), Bahia (104), Paraná (83), Espírito Santo (83), Minas Gerais (82), Paraíba (62), Rio Grande do Norte (56), Rio Grande do Sul (51), Santa Catarina (46), Alagoas (47), Amapá (34), Distrito Federal (30), Goiás (29), Piauí (24), Acre (16), Sergipe (12), Rondônia (16), Mato Grosso (11), Mato Grosso do Sul (9), Roraima (7) e Tocantins (3).

“Neste momento, a prioridade absoluta é ajudar Estados e municípios a ter a estrutura necessária para tratar das pessoas”, explicou o ministro Nelson Teich nesta quinta ao falar das ações do ministério contra o coronavírus.

“O distanciamento permanece como orientação. E estaremos avaliando cada lugar para verificar como está evoluindo a curva de contaminação, qual é o recurso que cada cidade tem para tratar das pessoas. Essas questões vão definir a situação de cada lugar”, finalizou Teich.

Agravamento da crise

Com o aumento significativo no número de mortes no período de 24 horas por causa do coronavírus e a curva acentuada na estatística de casos confirmados, chegando a ultrapassar a China, marco zero da doença, o Ministério da Saúde já admite o agravamento da situação no Brasil. De acordo com o ministro Nelson Teich, o País pode chegar a ter mil mortes por dia.

“Em relação a um possível número de mortes, hoje a gente está perto de 500 mortes, 400. O número de 1.000, se estivermos num movimento, num crescimento significativo da pandemia, é um número que é possível acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. A gente tem que acompanhar a cada dia para ver o que está acontecendo para tomar as decisões”, afirmou o ministro.

De acordo com Teich, o ministério já mapeou os lugares mais críticos no País.

“A curva vem crescendo e há agravamento da situação. Isso continua restrito aos lugares que estão vivendo maiores dificuldades, como Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Entendendo que Brasil tem que ser tratado de forma diferente, mas nesses lugares com um quadro de piora vamos continuar acompanhando para ver como vai ser a evolução”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde