Economia Entenda o que acontece com a privatização da Eletrobras após o aval do Tribunal de Contas da União

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

O governo terá que alterar o cronograma para a conclusão da operação. (Foto: Reprodução)

Com o adiamento da decisão final sobre a privatização da Eletrobras pelo TCU (Tribunal de Contas da União), o governo terá que alterar o cronograma para a conclusão da operação. A data para a operação de aumento de capital que vai resultar na diluição do controle acionário da empresa passou de 13 de maio para, provavelmente, a segunda quinzena de julho.

Apesar de o pedido de vista do ministro Vital do Rêgo ser de apenas 20 dias, o governo terá que esperar agora o balanço da empresa referente ao primeiro trimestre deste ano, que só será publicado no dia 16 de maio. A expectativa é de que o TCU realize o julgamento final do processo dois dias depois, em 18 de maio.

O período de 20 dias de vista se encerra em 10 de maio, o que, em tese, poderia levar o julgamento para a sessão seguinte, do dia 11. Ocorre que a pauta do tribunal já estará fechada nesta data, o que obrigará o agendamento para o dia 18. Há, contudo, a chance de que uma sessão extraordinária seja convocada antes disso.

O relator do processo no TCU, ministro Aroldo Cedraz, apresentou na quarta (20) voto favorável à privatização. Os demais ministros ainda vão apresentar seus votos. Jorge Oliveira e Walton Rodrigues sinalizaram que vão acompanhar o relator.

Já o ministro Vital do Rêgo deve apresentar voto divergente. Na sessão de quarta, ele teceu críticas ao processo, disse que a Eletrobras foi subavaliada e que a privatização pode resultar no aumento da conta de luz, impacto que o governo não projetou.

Vital do Rêgo também pediu vista (mais tempo para analisar o processo) de 60 dias, em razão da complexidade do tema e pelo fato de o ministro relator, Aroldo Cedraz, ter disponibilizado o voto horas antes da sessão.

Os demais ministros, contudo, decidiram reduzir o tempo de vista concedido ao ministro. Cabe ao colegiado a decisão, quando não há consenso.

Com isso, a presidente do tribunal, Ana Arraes, concedeu vista coletiva da corte por 20 dias e suspendeu o julgamento.

Assembleia geral dos acionistas

Depois da aprovação pelo TCU, uma assembleia geral dos acionistas da companhia terá que ser convocada caso alguma mudança significativa seja exigida pelo tribunal. Em seguida, o preço mínimo de referência da operação será chancelado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).

A próxima etapa é informar as autoridades de mercado de capitais do Brasil e dos Estados Unidos (CVM e SEC) sobre a oferta de ações. Depois disso, o cronograma prevê ainda a publicação do prospecto da oferta e, em seguida, a coleta de intenções de investimento, o que deve consumir de duas a três semanas.

Por fim, ocorre a liquidação da operação. A expectativa do governo é que após essa operação a participação da União esteja em torno de 45% do capital votante. Atualmente, essa fatia é de 72%.

As informações são do portal de notícias G1.

