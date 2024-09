Mundo Entenda o que é o Hezbollah, grupo extremista libanês que está na mira de Israel

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Grupo pró-Irã, baseado no Líbano, tem trocado fogo com Israel desde o início do conflito com Hamas. (Foto: Reprodução de internet)

Hezbollah e Israel trocam agressões desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o grupo terrorista Hamas e os israelenses, em outubro de 2023. Agora, o grupo libanês é o novo alvo de Israel em uma “nova fase da guerra” .

O grupo de origem xiita é uma organização libanesa com atuação política no país, mas que tem um braço armado e é considerado um grupo terrorista por vários países, como Estados Unidos, Israel, França e Alemanha.

Por décadas, Hezbollah tem sido uma força significativa no Líbano, manejando tanto poder político quanto militar — ao mesmo tempo que se envolve em conflitos retaliatórias com o seu inimigo do sul, Israel.

As origens do grupo remontam a uma diferente invasão terrestre envolvendo palestinos. Em 1982, Israel avançou para o sul do Líbano com o objetivo de aniquilar a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), cujos líderes utilizavam o país como base. Israel logo viu a si mesmo contra um novo movimento xiita-muçulmano fundado para reunir a vontade popular contra a ocupação de Israel.

O movimento levou o nome de Hezbollah, que em árabe significa “Partido de Deus”. Hezbollah logo encontrou um novo aliado no Irã, e um inimigo nos Estados Unidos, depois de se envolver no caso de um atentado suicida na Embaixada dos Estados Unidos em Beirute, em 1983. Israel logo se retirou do Líbano em 2000, mas a ameaça do Hezbollah permaneceu desde então.

O grupo terrorista Hamas reforçou os laços com o Irã e o Hezbollah nos últimos anos, após um período de relações mais frias na última década, quando os dois grupos armados apoiaram lados opostos na guerra civil síria.

Conflito anterior

Em 2006, o grupo lutou em uma guerra sangrenta que durou 34 dias e deixou áreas de Beirute e outras partes do Líbano arrasadas pelos ataques aéreos de Israel. Pelo menos 1,109 cidadãos israelenses morreram, de acordo com o Observatório de Direitos Humanos, juntamente com dezenas de soldados israelenses e combatentes do Hezbollah. A guerra também começou na parte norte da fronteira: em julho daquele ano, um ataque do Hezbollah a Israel matou oito soldados e raptou outros dois. A violência aumentou rapidamente a partir daí.

Hezbollah e seus políticos aliados perderam sua maioria nas eleições parlamentares do Líbano no último ano, mas o grupo permanece com uma força política formidável que continua a exercer controle de fato sobre as regiões do país, incluindo o sul do Líbano.

Posição atual

O apoio local que o Hezbollah recebeu como a única força libanesa capaz de dissuadir os ataques de Israel foi diminuindo ao longo dos anos, principalmente depois que ele ajudou o ditador sírio Bashar al-Assad a suprimir uma revolta pró-democracia com força sangrenta e letal.

Como a mais poderosa força de representação do Irã em sua região, o Hezbollah poderia ter sido forçado ou pelo menos coagido a lutar por Assad, que é um aliado próximo de Teerã e faz parte de seu “eixo de resistência” contra Israel e os EUA.

No entanto, muitos libaneses viram os ataques do Hezbollah contra os sírios como uma intervenção injusta em um conflito estrangeiro, que corria o risco de levar seu frágil estado a mais distúrbios enquanto ele ainda se recuperava das cicatrizes de sua própria guerra civil, décadas depois de ela ter terminado formalmente.

Poder bélico

O avanço militar do Hezbollah é ainda mais exemplificado pelo seu acesso a mísseis antinavio, mísseis antitanque e UAVs, em grande parte importados do Irã. O uso de mísseis antinavio no conflito de 2006 com Israel destacou a capacidade do Hezbollah de atingir ativos navais de forma eficaz. A aquisição de UAVs avançados para operações de vigilância e combate reflete a evolução da estratégia militar e das capacidades tecnológicas do Hezbollah.

Ataques do Hezbollah

• O atentado a bomba no quartel de Beirute em 1983, que matou 241 militares dos EUA. 220 dos mortos eram fuzileiros navais dos EUA, o dia mais mortal da história da corporação desde Iwo Jima.

• O atentado à bomba contra a embaixada israelense em Buenos Aires em 1992, que matou 29 pessoas e feriu 242

• O atentado a bomba de 1994 contra o centro cultural judaico de Buenos Aires, que matou 85 pessoas e feriu mais de 300.

