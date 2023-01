Economia Entenda o que é o saque-aniversário do FGTS, que pode ser extinto pelo novo governo

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Criado em 2019 e posto em vigor em março do ano seguinte, o saque-aniversário já foi contratado por mais de 46 milhões de brasileiros. (Foto: Agência Brasil)

Em entrevista na última quarta-feira (4), o ministro do Trabalho recém-empossado, Luiz Marinho (PT), afirmou que a pasta planeja extinguir o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

“O governo anterior para colocar dinheiro na praça criou o saque-aniversário, que seria a caução para o empréstimo consignado, criando um agravamento. Um negócio absurdo que aconteceu no mercado e uma distorção no papel do Fundo”, declarou ele. “É preciso, portanto, colocar nos trilhos.”

No dia seguinte, no entanto, o ministro publicou no Twitter que a manutenção ou extinção do saque-aniversário será “objeto de amplo debate” junto ao Conselho Curador do FGTS e a centrais sindicais. O movimento foi entendido como um possível recuo diante da repercussão do anúncio.

Modalidade

A modalidade se baseia em um saque anual de parte do saldo do FGTS durante o mês de aniversário do segurado. A adesão é opcional e quem não optar pela categoria de benefício permanece na sistemática padrão do saque-rescisão.

O valor do saque-aniversário, de acordo com o site oficial da Caixa Econômica Federal, é dado a partir da aplicação de uma alíquota sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador, com acréscimo de uma parcela adicional. A quota varia de 5% a 50%, e são sete faixas de saldo para definir a porcentagem e o valor adicional.

Em resumo, quanto mais baixo o valor do saldo total, maior é a alíquota. Até R$ 500, não há parcela adicional. A partir disso, o valor acrescido vai de R$ 50 a R$ 2.900, sendo esta última referente a quem detém R$ 20 mil ou mais.

Além disso, segurados tem direito à chamada antecipação do saque-aniversário, que é quando contratam empréstimo junto a instituições financeiras e utilizam o valor ao qual têm direito anualmente como garantia.

Quem optar pela modalidade pode reverter a decisão por meio do aplicativo do FGTS e, assim, retornar ao saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada.

Criado em 2019 e posto em vigor em março do ano seguinte, o saque-aniversário já foi contratado por mais de 46 milhões de brasileiros e totaliza R$ 33,9 bilhões, segundo informações da Caixa. Só no último ano, R$ 12,7 bilhões foram sacados pela modalidade.

