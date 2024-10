Política Entenda o que muda em relação ao primeiro turno na hora de votar neste domingo

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Em relação ao primeiro turno, há duas mudanças: não há votação para vereadores e há apenas dois candidatos a chefe do Executivo municipal

No próximo domingo (27), mais de 33 milhões de cidadãos brasileiros voltam às urnas para escolherem prefeitos e vice-prefeitos para os próximos quatro anos. Em relação ao primeiro turno, há duas mudanças: não há votação para vereadores e há apenas dois candidatos a chefe do Executivo municipal.

Conforme define a Constituição Federal, somente os municípios que possuem mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno, que ocorre quando nenhum postulante tenha atingindo 50% mais um do eleitorado na primeira etapa da votação.

Neste ano, 51 cidades no Brasil ainda não definiram prefeito. Antes, eram 52, porém o número caiu porque a candidatura de um postulante de são João do Meriti (RJ) foi anulada; com isso, o pleito no local já foi resolvido.

Como votar?

O eleitor que tiver a biometria coletada pela Justiça Eleitoral pode utilizar o aplicativo e-Título como identificação no dia da votação. Caso não tenha, é necessário apresentar um documento oficial com foto, podendo ser:

Carteira de identidade;

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho;

Ou carteira nacional de habilitação.

Mesmo aqueles não tenham votado no primeiro turno, podem participar do segundo.

Após comprovação da identidade e assinar a ata eleitoral, o eleitor vai à cabine de votação É permitido levar apenas um papel com os números dos candidatos em que irá votar.

A votação começa às 8h e encerra às 17h (horário de Brasília), com exceção de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que iniciam às 7h termina às 16h (horário local).

