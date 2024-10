Esporte Em dia de Libertadores, torcedores do Peñarol atacam policiais militares no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Orla chegou a ficar fechada por volta das 12h20min Foto: Reprodução/RJ TV Orla chegou a ficar fechada por volta das 12:20h. (Foto: Reprodução / RJ TV) Foto: Reprodução/RJ TV

Um grupo de torcedores do Peñarol se envolveu em uma confusão com a polícia militar do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (23). Os homens, que cobriam seus rostos, chegaram a praia com um ônibus de turismo e utilizaram paus, pedras e garrafas para atacar os policias presentes no local. O ataque ocorreu na orla do Recreio, na Zona Oeste do Rio, por volta das 12h.

Um carrinho que é usado para guardar barracas e cadeiras de praia foi saqueado pelos torcedores e usados como armas. Os quiosques tiveram suas mesas e cadeiras roubadas, que foram utilizadas como escudos.

Os policiais fizeram o uso de bombas de efeito moral para conter os ataque, mas os uruguaios só foram parados às 12h45min.

Na noite desta quarta-feira (23), o jogo ocorre no estádio Nilton Santos, às 21h30min, entre Botafogo e Peñarol, válido pela ida da semifinal da Copa Libertadores.

2024-10-23