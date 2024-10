Rio Grande do Sul Motorista é preso portando ilegalmente pistola e dezenas de munições em Santa Maria, na Região Central do RS

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (23), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que portava uma pistola calibre .380 e dezenas de munições. A abordagem ocorreu na BR-287, em Santa Maria, na Região Central do Estado.

Durante fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram uma Saveiro emplacada em Santa Maria. O motorista, um homem de 58 anos, natural de Santa Maria, possuía antecedente policial por porte de arma de fogo.

Questionado sobre a presença de armas de fogo no veículo, o condutor negou. No entanto, ao realizar busca veicular, os PRFs encontraram uma pistola calibre .380, pronta para uso, além de dois carregadores municiados, contendo ao todo 32 munições. Também foram encontradas 28 munições calibre 12 no interior da Saveiro. O homem não possuía autorização para portar o armamento ou transportar as munições.

Além disso, os policiais encontraram bebidas alcoólicas na caminhonete. O motorista foi convidado a fazer o teste do bafômetro, porém se recusou. Ele afirmou que havia ingerido bebida alcoólica ainda durante a manhã.

O homem foi preso e encaminhado à polícia judiciária, juntamente com a arma e as munições. A caminhonete foi liberada para um condutor habilitado.

