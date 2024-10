Porto Alegre Feirão de Empregos ocorre nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

A atividade é organizada pelo Sine Municipal e pela Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento, das 9h às 16h Foto: Agência Brasil . (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Posto Avançado de Atendimento da Prefeitura de Porto Alegre, na região dos bairros Humaitá e Navegantes, sedia nesta sexta-feira (25), uma edição do Feirão de Empregos.

A atividade é organizada pelo Sine Municipal e pela Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento, das 9h às 16h. O posto avançado fica na Paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Padre Diogo Feijó, 657, no bairro Navegantes.

Representantes de empresas contratantes estarão no local e a programação inclui oficina de currículo e palestra sobre saúde no ambiente do trabalho. Também haverá atendimento a imigrantes para encaminhamento a vagas e apoio para obter documentação.

Os demais serviços da prefeitura relacionados à enchente seguem ocorrendo normalmente no local. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, os cidadãos contam com atendimento para correções no Registro Unificado, inscrições no Cadastro Único, solicitações referentes a IPTU, orientações sobre habitação, encaminhamento de serviços urbanos, de água e esgotos, além de outras demandas.

A Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política é responsável pela coordenação dos postos avançados de atendimento, por meio das subprefeituras.

Também atendem no local as secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Fazenda, Serviços Urbanos, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, o Departamento Municipal de Água e Esgotos e o Sine Municipal.

