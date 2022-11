Brasil Entenda o significado da sigla COP e saiba o que esperar da cúpula sobre o clima

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Evento climático da ONU começa neste domingo (6) e deve contar com 200 países. (Foto: Divulgação

A cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2022, a COP27, acontecerá entre os dias 6 e 18 de novembro na cidade litorânea de Sharm el-Sheikh, no Egito. Esta é a 27ª edição do encontro e deve contar com representantes de cerca de 200 países. Seu objetivo é juntar líderes de diversos países e atores da sociedade civil para discutir formas de desacelerar as mudanças climáticas e amenizar os impactos já sentidos.

COP é uma sigla em inglês que significa “Conferência das Partes” (“Conference of the Parties”), representando a associação de todos os países-membros (ou “partes”) que se reúnem anualmente, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta.

Ela é a maior e mais importante conferência anual relacionada ao clima. Sua origem está ligada à ECO-92, organizada há 30 anos pela ONU, no Rio de Janeiro, onde 197 países assinaram um tratado para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

A primeira COP ocorreu em 1994, em Berlim, na Alemanha, quando o tratado assinado em 1992 entrou em vigor. Desde então, a ONU convoca anualmente todos os países para a cúpula climática – no ano passado, líderes de 120 nações participaram da reunião, segundo a organização.

Uma das principais missões desta COP é reduzir as emissões de gases do efeito estufa, que geram as mudanças climáticas. Isso engloba o uso de novas tecnologias e fontes de energia renováveis, além de mudanças no comportamento do consumidor.

Há expectativa que os países coloquem em prática questões climáticas já discutidas anteriormente e que tenham um compromisso mais ambicioso, apresentando planos climáticos mais detalhados e efetivos.

A presidência da COP27 espera que as nações capturem e avaliem seu progresso para ajudar as comunidades mais vulneráveis, de acordo com a organização do evento. O objetivo da conferência é “sair das negociações e planejar a implementação de todas as promessas feitas”.

Além de colocar em prática meios de reduzir as emissões e diminuir o ritmo do aquecimento global, os países também devem se adaptar às consequências climáticas para que possam proteger seus cidadãos.

A ideia é abrir caminho para o primeiro Balanço Global na COP28, que avaliará, em 2023, o progresso coletivo global na adaptação e os meios de implementação do Acordo de Paris, que tem como objetivo diminuir as emissões de gases de efeito estufa.

Representação

O Brasil será representado na COP27 pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi confirmada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na terça-feira (1).

Na reunião, Lula vai integrar a comitiva do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.

De acordo com a equipe do novo presidente, a preocupação climática está no centro das prioridades da agenda internacional e de Lula, que “retomará o protagonismo do Brasil nos cuidados com a Amazônia, com o planeta e todos os biomas brasileiros”.

