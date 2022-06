Economia Entenda por que a Europa não encerrou completamente a compra de petróleo russo

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

O principal requisito para que um pacote de sanções seja aprovado é que os 27 países membros cheguem em um consenso. (Foto: Reprodução)

Os principais líderes da UE (União Europeia) concordaram nesta terça-feira (31) com um novo pacote de sanções contra a Rússia, o qual envolve a proibição da compra de petróleo russo por países do bloco.

“Isso abrange imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo vindo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para sua máquina de guerra”, escreveu o presidente do Conselho Europeu Charles Michel no Twitter.

Os líderes também concordaram em vetar o maior banco russo, o Sberbank, do sistema Swift e proibir mais três emissoras estatais russas, acrescentou.

Mas o que impediu a Europa de bloquear 100% da compra de petróleo? O principal requisito para que um pacote de sanções seja aprovado é que os 27 países membros cheguem em um consenso.

Durante as conversas, a Hungria foi um dos principais países a expor contrapontos e garantir que não conseguiria cortar totalmente a compra nesse momento. Por conta disso, os países envolvidos recuaram nas suas propostas.

Alemanha e Polônia se comprometeram a zerar a compra até o final do ano. Caso isso se confirme, a Europa como um todo chegará a aproximadamente 90% de bloqueio.

Ucrânia agradeceu o apoio

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia agradeceu a intenção dos líderes da UE e disse que o movimento vai fazer com que a “máquina militar russa não receba dezenas de bilhões de dólares”.

Por outro lado, o comunicado lamenta a posição húngara diante das negociações.

A expectativa ucraniana é de que isso tire dezenas de bilhares de dólares dos cofres russos.

Virão mais sanções?

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que, após um sexto pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, nada pode ser descartado em termos de sanções adicionais nas próximas semanas.

Falando a repórteres após a cúpula da UE, em Bruxelas, ele também disse esperar que nos próximos dias e semanas um acordo com a Rússia possa ser encontrado para as exportações de alimentos ucranianos, dizendo que as recentes conversas entre os presidentes russo e turco sobre o assunto foram um ” sinal positivo”.

Gás

Em outra frente, o grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira (31) que suspendeu o fornecimento de gás para a operadora holandesa GasTerra, após a recusa da empresa de efetuar os pagamentos em rublos.

“A Gazprom suspendeu por completo os envios de gás à empresa GasTerra B.V. (Holanda) devido ao não pagamento em rublos”, anunciou o grupo russo em um comunicado.

Como resposta às sanções impostas pela União Europeia (UE) após o início da ofensiva na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin exigiu que os compradores de gás de países “hostis” pagassem em rublos, e não euros ou dólares, em contas abertas em bancos russos, sob ameaça de suspensão do fornecimento.

O grupo GasTerra rejeitou as condições e pediu respeito das obrigações contratuais, ao destacar que os pagamentos exigidos pelo Kremlin representavam um “risco de violação das sanções determinadas pela União Europeia”.

Quase 15% do gás utilizado na Holanda procede da Rússia, o que equivale a 6 bilhões de metros cúbicos por ano, segundo o governo. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias AFP.

