8 de janeiro de 2025

Lula ao lado de Sidônio Palmeira, novo titular da Secom. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu na terça-feira fazer a sétima troca ministerial de seu terceiro mandato com a substituição de Paulo Pimenta pelo publicitário Sidônio Palmeira na chefia da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Com a mudança, Lula pretende chegar em 2026 com a popularidade em alta, quando deve concorrer à reeleição. Segundo integrantes do governo, a ideia é usar novas estratégias para vencer o debate público contra a direita e melhorar a avaliação dos brasileiros sobre as ações do governo.

O marqueteiro, que esteve ao lado de Lula na última campanha presidencial, será formalizado a partir da próxima semana, ocasião em que terá carta branca para nomear a equipe. Sidônio terá liberdade para desalojar até mesmo indicados pelo próprio presidente e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

Comunicação “analógica”

Na terça-feira, após reunião de Lula com Pimenta e Sidônio, o marqueteiro afirmou que está começando o “segundo tempo do governo”. O diagnóstico interno é que a gestão petista está perdendo a batalha para o bolsonarismo nas redes sociais. A comunicação pelas plataformas será uma das prioridades para a alterar a rota.

“Esse governo fez muito e as coisas precisam chegar na ponta. Tem alguns problemas na comunicação, mas não é somente aqui na Secom. É no governo todo”, disse Sidônio, no primeiro pronunciamento após a troca ser anunciada: — É importante que a gestão não seja analógica, que ela se comunique com as pessoas. Na área de saúde, é importante que as pessoas saibam onde se vacinar. Isso é uma forma de comunicação que muitas vezes não sai da Secom, sai de um aplicativo.

De saída, Pimenta afirmou que Lula optou por um modelo diferente.

“O presidente tem uma leitura muito precisa de que tivemos uma primeira fase do governo, que foi a reconstrução. A partir de 2025 vamos entrar numa fase nova: colheita e resultados. O presidente quer ter à frente da Secom uma pessoa com perfil diferente do que eu tenho”.

De saída

Pimenta se afastará do comando da pasta a partir desta quinta-feira (9). Ele entrará de férias e, após retornar, conversará com Lula sobre seu futuro. Estão na mesa as possibilidades de o ministro virar líder do governo na Câmara, cargo ocupado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), ou assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada por Márcio Macêdo. Questionado, Pimenta disse não saber qual será sua nova função.

Segundo aliados, Lula quer voltar a ter contato diário com um marqueteiro, como tinha em gestões anteriores com João Santana e Duda Mendonça. Publicitário de Salvador, Sidônio tem perfil de estrategista e marketing, enquanto Pimenta é um quadro político.

A substituição ganhou força após Lula levar a público os problemas internos em um seminário do PT, em dezembro do ano passado. Na ocasião, reclamou que o governo “sequer consegue usar a internet” e que será obrigado a fazer “as correções necessárias”.

As pesquisas de opinião também trazem insatisfação. De acordo com o Datafolha de 17 de dezembro, 35% da população consideram o governo ótimo ou bom e 34% veem a gestão como ruim e péssima. Outros 29%, consideram regular. O cenário da aprovação é semelhante ao de quando começou a terceira gestão,

