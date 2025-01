Notícias PT fará processo de renovação total no primeiro semestre de 2025

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Lula e o PT estão preocupados em eleger uma bancada forte de senadores e deputados em 2026.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O secretário de Comunicação do PT, deputado federal Jilmar Tatto (SP), afirmou que o partido e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão preocupados em eleger uma bancada forte de senadores e deputados em 2026, e que a legenda já está fazendo um levantamento sobre os possíveis candidatos. Além disso, de acordo com ele, o PT realizará um “processo de renovação total” no primeiro semestre de 2025.

“No primeiro semestre, nós vamos fazer um processo de renovação total do PT no Brasil inteiro, e com certeza vai dar uma bela oxigenada nos nossos dirigentes, na nossa militância”, disse Tatto. Em julho de 2025, o partido vai eleger o sucessor da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Na avaliação de Tatto, o PT tem que “voltar a fazer trabalho na periferia, ter uma relação mais direta com o povo – que muitas vezes as pessoas estão se afastando disso – e entender essa nova linguagem, essa nova rede de comunicação que está existindo”. Segundo ele, a organização sobre os nomes da legenda para compor as bancadas deve começar em 2025. “A gente não pode esperar 2026″, declarou.

Já em dezembro do ano passado avaliava que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é formado por “ilhas separadas que não se conectam” e precisa fazer ajustes para falar a “mesma linguagem”. O PT comanda dez dos 39 ministérios e concorda com a necessidade de uma reforma na Esplanada, mas ainda não foi comunicado sobre quais serão as trocas na equipe de Lula.

“A nosso ver, falta uma coordenação de governo do ponto de vista não só da comunicação. A comunicação é um elemento importante, mas não é só a comunicação. O governo precisa, em todas as áreas, falar a mesma linguagem. E isso, às vezes, não está acontecendo. Dá a impressão de que são ilhas separadas e que não se conectam”, disse Tatto na época.

Para o secretário, as entregas feitas nesse terceiro mandato de Lula não estão surtindo efeito na avaliação do governo e isso cabe, em parte, à comunicação. Tatto destacou, no entanto, que ministérios, bancos e empresas estatais – como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, BNDES e Correios – também têm essa responsabilidade.

“Às vezes, você tem ministro que faz entrega e nem o presidente fica sabendo. Ou, às vezes, ele nem cita o nome do governo Lula”, observou o deputado. “Por isso, quando eu falo em uma ilha, isso tem que acabar. Tem que ter um comando único.”

