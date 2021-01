“A Terra vai girar mais rápido em 2021”. “O ano vai passar voando”. “Este pode ser o ano mais rápido da história”. Essas são algumas frases que talvez você já tenha ouvido ou lido ultimamente, mas será que isso é verdade? Bem, a resposta curta é: sim e não. Há, sim, uma aceleração na rotação do planeta neste ano, mas, não, isso não afeta a nossa percepção do tempo — e a explicação aprofundada você encontra nesta matéria.

É verdade que a Terra está ganhando um pouco (só um pouco) de velocidade no movimento de rotação em torno de si mesma. Contudo, essa aceleração é tão pequena que não perceberemos absolutamente nada. Além disso, é algo completamente natural e não está relacionado a nenhum “evento apocalíptico”. É que existem muitos fatores que influenciam a rotação de nosso planeta, como o Sol, a Lua, o gelo polar e o próprio núcleo terrestre.

Quando dois ou mais objetos cósmicos estão ligados gravitacionalmente — como a Terra, Lua e Sol — todos exercem alguma influência em seus respectivos movimentos, bem como na distribuição de suas massas. O nome desse efeito é “maré”, e a semelhança com o nome do nível dos mares não é coincidência. As marés das águas ocorrem por causa da órbita lunar ao redor da Terra, mas a Lua também influencia a própria rotação do nosso planeta.

O Sol, claro, também exerce sua influência. Ele é o principal responsável por manter a Terra e a Lua dentro desse sistema coeso de objetos orbitando entre si. Mas as coisas não são tão harmoniosas como parecem. Por exemplo, quando a Lua está em um lado do planeta, a massa terrestre é atraída pelo satélite natural, que puxa para si a matéria mais próxima. Então, vivemos em um mundo que é puxado com um pouco mais de força de um lado e um pouco menos do outro, fazendo com que se estique de tempos em tempos. E isso é algo imperceptível para nós.