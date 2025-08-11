Tecnologia Entenda por que o Instagram desativa a conta de alguém e o que fazer nesses casos

11 de agosto de 2025

O Instagram pode desativar uma conta por violações dos termos de uso da plataforma. (Foto: Reprodução)

A influenciadora Isabel Veloso, conhecida por compartilhar sua jornada de tratamento contra o câncer nas redes sociais, teve sua conta no Instagram desabilitada, gerando indignação entre seus seguidores.

“Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu”, escreveu Veloso em sua conta reserva. Segundo a influenciadora, o Instagram identificou um “login estranho” em seu perfil, mas que havia sido feito por uma pessoa que ela conhece.

“Independente do que aconteceu, a justiça será feita”, disse ela, afirmando que pretende acionar a Justiça para recuperar a conta, na qual acumulava 3,3 milhões de seguidores.

A BBC News Brasil informou ter procurado o Instagram para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas não recebeu resposta.

Veloso usa as redes sociais para documentar seu tratamento contra um linfoma de Hodgkin. Em dezembro, deu à luz seu primeiro filho e passou a compartilhar também os desafios da maternidade.

Quando uma conta pode ser desativada? O Instagram pode desativar uma conta por violações dos termos de uso da plataforma.

Postar conteúdos que contenham nudez, discurso de ódio, violência, assédio, bullying, spam, conteúdo enganoso ou informações falsas, pode levar à desativação. O uso não autorizado de imagens, vídeos ou músicas protegidas por direitos autorais também é considerado uma infração.

Outras violações incluem o uso de robôs ou ferramentas de automação, tentativas de se passar por outra pessoa ou organização e uso de conta por crianças.

Segundo a Meta, empresa responsável pela rede social, seus padrões se aplicam a todos os usuários, em todo o mundo, e a todos os tipos de conteúdo, incluindo os gerados por IA.

Em alguns casos, o Instagram pode iniciar uma investigação sobre possíveis violações a partir de denúncias de outros usuários.

Quando uma conta é desabilitada, o usuário recebe uma mensagem indicando o status de desativação ao tentar logar no perfil. De acordo com a Meta, se o usuário não receber uma mensagem sobre a desativação, o problema provavelmente está no login da conta.

No caso de Isabel Veloso, o motivo para a desabilitação não ficou claro. Uma captura de tela da mensagem recebida pela influenciadora afirma apenas que “a conta (ou a atividade nela) não segue os Padrões da Comunidade” do Instagram.

O que fazer?

Segundo a Meta, se um usuário acredita que sua conta foi desativada por engano, ele pode pedir uma revisão da decisão.

Nesse caso, o caminho indicado pela plataforma é abrir o aplicativo, digitar o nome de usuário e senha e seguir as instruções na tela.

Usuários banidos por violar as regras da plataforma e que criam novas contas podem ter seus perfis desabilitados também, de acordo com a Meta. As informações são da BBC News Brasil.

