Entenda por que o Tesouro suspendeu as negociações de títulos após o anúncio de Aloizio Mercadante no BNDES

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

O expediente é adotado quando o mercado estressa muito e os juros ficam muito voláteis. (Foto: Reprodução)

As negociações de títulos públicos por meio do Tesouro Direto foram suspensas na última semana depois que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o nome do economista Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES. O expediente é adotado quando o mercado estressa muito e as taxas de juros ficam muito voláteis.

O objetivo é evitar que o investidor feche operações a um preço que fique rapidamente defasado.

O nome do Mercadante é visto com muita preocupação pelo mercado. A indicação do economista também deve desobedecer a lei das estatais, que estabelece uma quarentena de 36 meses para quem participou de campanhas políticas.

Bolsa em queda – O Ibovespa inverteu a tendência de alta e passou a cair após a confirmação do nome de Aloízio Mercadante para a presidência do BNDES no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 13. Notícias cotando o ex-ministro Mercadante como potencial chefe da estatal no próximo governo já haviam pesado nos ativos locais na véspera.

PEC da Transição

A dois dias da votação da “PEC da Transição” na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), se encontra com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no hotel onde o petista está hospedado em Brasília. A votação do texto estava prevista para acontecer na quarta-feira, mas foi adiada para esta terça-feira. Esta é a segunda vez que o petista e o parlamentar se encontram em menos de uma semana. A votação da PEC é considerada prioridade para Lula, para poder iniciar o governo cumprindo promessas de campanha. Mas ela foi adiada nesta semana, levando sua definição para a última semana de atividades do Congresso neste ano. Na Câmara, petistas admitem reservadamente que Lira só pretende entregar votos à PEC da Transição se houver a garantia de espaço robusto no governo a aliados. O impasse afeta diretamente a formação do ministério, já que Lula quer garantia de que terá os recursos liberados com o texto antes de atender aos pleitos dos parlamentares. Além disso, a indefinição do julgamento sobre a legalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF) também piorou o cenário, ajudando no adiamento da análise da PEC pelos deputados. Este julgamento pode ser concluído na segunda-feira.

