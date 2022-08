Mundo Entenda porque justiça espanhola está pedindo a prisão da cantora Shakira

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cantora rejeitou acordou e disse estar disposta a ir a julgamento sobre fraude fiscal. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público espanhol pediu na última semana uma pena de mais de oito anos para a cantora Shakira. A cantora teria cometido seis crimes contra a Fazenda Pública por suposta fraude de 14,5 milhões de euros (cerca de 90 milhões de reais na cotação atual).

A cantora, que já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo com sucessos como “Hips Don’t Lie”, rejeitou uma oferta de acordo da promotoria para encerrar o caso no início da semana.

Shakira é acusada de não pagar impostos entre 2012 e 2014, período em que alega não estar morando na Espanha.

A Justiça, no entanto, afirma ter encontrado provas de que em 2012, a cantora já residia na Espanha e era obrigada a pagar impostos no país, mas ela teria escondido sua renda através de um esquema que se baseava em paraísos fiscais.

O fisco também entende que Shakira tinha o desejo não de pagar impostos e usou uma rede de empresas que havia sido criadas anos antes e a utilizou nos três exercícios mencionados para esconder da Agência de Administração Tributária do Estado (AEAT) e Agência Tributária da Catalunha (ATC) os rendimentos já recebidos.

Representantes da colombiana divulgaram que ela “está totalmente confiante em sua inocência” e que considera o caso “uma violação total de seus direitos”. Os termos da oferta de acordo anterior não foram divulgados.

O caso agora será decidido pelo Tribunal de Barcelona e a cantora nega irregularidades. De acordo com informações do jornal El País, o MP alega que a artista mora na Espanha desde, pelo menos, 2012, quando começou a se relacionar com o jogador de futebol Gerard Piqué, do Barcelona. Entretanto, Shakira teria mantido sua residência fiscal nas Bahamas até 2015, país que é considerado um “paraíso fiscal”.

Pandora Papers

No ano passado, Shakira apareceu entre os nomes de artistas que usaram paraísos fiscais na lista do Pandora Papers, investigação internacional conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).

A cantora de 45 anos, conhecida como a Rainha do Pop Latino, disse que inicialmente pagou os 17,2 milhões de euros que o fisco espanhol disse que ela devia e afirma que não tem dívidas pendentes com as autoridades fiscais.

O mais recente desenvolvimento no caso fiscal ocorre um mês depois que Shakira e seu marido, o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, anunciarem que estavam se separando. Shakira e Piqué estavam juntos desde 2011 e têm dois filhos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo