Esporte Entidade argentina se antecipa a Conmebol e confirma sede da final da Libertadores 2024; estádio ainda não foi definido

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Copa Libertadores terá a final em jogo único pela sexta vez. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou nesta terça-feira (13) que Buenos Aires será a sede da final da Copa Libertadores 2024. A decisão está marcada para 30 de novembro, um sábado. O anúncio da AFA, inclusive, antecipa qualquer confirmação da Conmebol, entidade que administra o futebol na América do Sul.

Apesar do anúncio, ainda não há definição sobre o estádio que receberá a decisão. Por outro lado, a expectativa é grande para que o Monumental de Nuñez, casa do River Plate, seja a escolha da final. O estádio é o maior não só da capital argentina, mas de todo o país e também da América do Sul. Recentemente, o clube reformou o local e ampliou a capacidade para 83 mil torcedores.

Em 2024, a Libertadores terá a final em jogo único pela sexta vez, a primeira na Argentina. A última ocasião em que o país recebeu uma partida da decisão do torneio foi em 2018, quando se enfrentaram Boca Juniors e River Plate.

O primeiro jogo foi disputado na Bombonera e terminou empatado em 2 a 2. Por conta de confusões entre as torcidas no entorno do estádio, a segunda partida foi levada para o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, onde o River venceu por 3 a 1 e ficou com a taça.

Os Millonarios, por sinal, terão a chance de levantar o troféu dentro da própria casa, já que estão garantidos na edição 2024. Para representar o Brasil, serão oito equipes na disputa: Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético, Fluminense, Botafogo (2ª fase preliminar) e Bragantino (2ª fase preliminar).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/entidade-argentina-se-antecipa-a-conmebol-e-confirma-sede-da-final-da-libertadores-2024-estadio-ainda-nao-foi-definido/

Entidade argentina se antecipa a Conmebol e confirma sede da final da Libertadores 2024; estádio ainda não foi definido

2024-02-13