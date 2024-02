Inter EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para Inter x Brasil de Pelotas nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A abertura dos portões está marcada para as 19h30. Foto: Alex Rocha/PMPA A abertura dos portões está marcada para as 19h30. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema de trânsito e transporte para o jogo entre Inter e Brasil de Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A abertura dos portões está marcada para as 19h30.

A partir das 19h, os agentes da EPTC vão monitorar e orientar a circulação. Ao fim do jogo, a Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

Uma linha especial de ônibus começa a circular a partir das 19h30. Além disso, mais de 20 itinerários regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

F993 Futebol Beira-Rio

Quatro veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 19h30. Após a partida, quatro ônibus partirão da rua Nestor Ludwig, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Para quem precisar do transporte público com saída do Centro Histórico após a meia-noite, seguem as orientações:

Eixo Norte (Terminal Parobé): avenidas Assis Brasil e Baltazar de Oliveira Garcia

– Linha M21 (Centro ao bairro) – 2h, 3h20.

– Linha M31 (Centro ao bairro) – 1h20, 2h40.

– Linha 662 (Centro ao bairro) – 0h.

– Linha 631 (Centro ao bairro) – 0h15.

– Linha 627 (Centro ao bairro) – 0h03 – atende avenida Assis Brasil.

Eixo Norte e Leste (Terminal Parobé): avenidas Assis Brasil e Protásio Alves

– Linha M52 (Centro ao bairro) – 1h55, 2h55.

– Linha 491 (Centro ao bairro) – 0h05.

Eixo Sul (Terminal Borges de Medeiros): avenidas Nonoai e Cavalhada

– Linha M10 (Centro ao bairro) – 0h13, 1h03, 2h.

– Linha M68 (Centro ao bairro) – 23h15, 0h, 1h05, 2h30.

Eixo Sul (Terminal Salgado Filho): avenidas Wenceslau Escobar e Cel. Marcos

– Linha M79 (Centro ao bairro) – 0h15, 1h15, 2h15, 3h15.

Eixo Leste (Terminal Salgado Filho): avenida Bento Gonçalves e estrada João de Oliveira Remião

– Linha M98 (Centro ao bairro) – 0h15, 2h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/eptc-divulga-esquema-de-transito-e-transporte-para-inter-x-brasil-de-pelotas-nesta-quarta-feira/

EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para Inter x Brasil de Pelotas nesta quarta-feira

2024-02-13