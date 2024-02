Grêmio Tricolor faz último treinamento antes de enfrentar o Ypiranga em Erechim

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Com portões fechados, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho tático com muita movimentação. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O elenco do Grêmio fez na manhã desta terça-feira (13), seu último treinamento antes da viagem para Erechim, onde enfrentará nesta quarta (14), às 19h, o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Diferente de segunda (12), com temperatura acima dos 37°c, a atividade foi com chuva no CT Luiz Carvalho.

Com portões fechados, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho tático com muita movimentação.

O comandante orientou transição entre os setores com posse de bola e finalização no gol.

A parte física também foi executada sob comando da comissão técnica e a utilização de equipamentos da academia para ações de força.

