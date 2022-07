Rio Grande do Sul Entidade mobiliza arrecadação de calçados para ajudar 250 crianças e jovens no Estado

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Devido à falta do tênis, muitas vezes, os pequenos se ausentam na escola e no atendimento social Foto: Divulgação Devido à falta do tênis, muitas vezes, os pequenos se ausentam na escola e no atendimento social (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A LBV (Legião da Vontade) fará a entrega de calçados de sua importante mobilização solidária para ajudar jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social a se proteger nesse inverno.

Diariamente, a LBV presta atendimento a cerca de 250 meninos e meninas em seu Centro Comunitário de Assistência Social na cidade de Glorinha, na Região Metropolitana.

Os atendidos pela LBV residem em comunidades extremamente vulneráveis e com a chegada do intenso frio no Estado, uma das preocupações da família é não ter condições financeiras de comprar um calçado para seu filho. Devido à falta do tênis, muitas vezes, os pequenos se ausentam na escola e no atendimento social.

Na luta pela garantia da qualidade de vidas de seus atendidos, a LBV intensifica sua mobilização, convidando todos a fazerem doações de calçados novos ou em bom estado (numeração do 32 ao 43), para serem destinados às famílias que mais precisam.

As doações ainda podem ser entregues nas duas unidades da Instituição localizadas na Av. São Paulo, 722 – São Geraldo em Porto Alegre/RS e na RS 030, km 19, parada 119 em Glorinha/RS até quinta-feira (14/7). Participe e ajude a proteger uma criança nesse frio. Informações pelo tel. 51 3487-2600.

Serviço:

Ação: Arrecadação de calçados – numeração do 32 ao 43.

Público: crianças e adolescentes de 6 a 15 anos atendidos pela LBV.

Local:

Porto Alegre/RS: Av. São Paulo, 722 – São Geraldo

Glorinha/RS: RS 030, km 19, parada 119 – Guabiroba

Quando: Até quinta-feira (14/7)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul