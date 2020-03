Porto Alegre Entidades afirmam não haver perspectiva de desabastecimento

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Registro de prateleiras vazias na segunda-feira. Foto: Divulgação Registro de prateleiras vazias na segunda-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prefeito Nelson Marchezan Júnior ouviu de entidades do setor de supermercados e farmácias que não há perspectiva de desabastecimento em Porto Alegre. O chefe do Executivo municipal coordenou reunião com os segmentos nesta terça-feira (17), para alinhar estratégias de combate ao alastramento do coronavírus na cidade. “Não haverá restrições de atendimento. A angústia de algumas pessoas é sem motivo, o que pode haver é atraso na reposição das gôndolas ou pequenos atrasos na chegada do produto aos estabelecimentos”, explica Marchezan.

Conforme o diretor da Companhia Zaffari, Cláudio Luiz Zaffari, a sensação de falta de produtos é uma questão pontual. “Estamos com capacidade em dia. Se as indústrias continuarem produzindo de forma habitual no interior, a situação continuará normalizada”, enfatiza. “As unidades estão com capacidade operacional de repor os produtos”, acrescenta o diretor da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), Ademar Cappellari.

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, alerta a população para que não entre em pânico. Segundo ele, a administração municipal está atenta, monitora a situação e implementa ações para evitar a disseminação do vírus. “As medidas impostas pelos recentes decretos vão diminuir em cerca de 30% a circulação de pessoas na capital. Estamos preparados para novas tomadas de decisão que preservem o bem-estar dos porto-alegrenses”, ressalta.

Abuso de preços

Em relação às denúncias de preços abusivos em produtos como álcool gel, máscaras cirúrgicas e luvas, o Município está mobilizado para monitorar possíveis irregularidades. “Intensificamos a fiscalização e estamos monitorando se os estabelecimentos aumentaram os preços apenas na revenda ou se o produto foi comprado mais caro da indústria devido à alta demanda”, esclarece a diretora do Procon Municipal, Fernanda Borges.

Pelas entidades, participaram os presidentes do Unisuper, João Carlos Ligabue; do Conselho Regional de Farmácia, Silvana Furquim; da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, Dimas Souza; do Sindicato de Farmácias do RS, Leomar Rehbein; o vice-presidente da Rede Grande Sul, Danilo Alberto Tizziani; e os diretores do Asun, Antônio Ortiz e Valdecir Pressi.

Pelo Município, estiveram presentes o secretário de Relações Institucionais, Christian Lemos; o secretário-adjunto da Saúde, Natan Katz; e o vereador Mauro Pinheiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário