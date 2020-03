Rio Grande do Sul Eduardo Leite convoca secretariado para alinhar ações contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Cada secretário apresentou a Leite as ações feitas em suas pastas para seguir as determinações do governo. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite convocou, na tarde desta terça-feira (17), todos os secretários a comparecerem ao Galpão Crioulo, no Palácio Piratini, a fim de alinhar e de detalhar as medidas que estão sendo decretadas pelo governo para retardar a propagação do coronavírus no Estado.

Com os cuidados necessários, que incluiu a higienização constante dos microfones e um maior espaçamento entre os participantes, Leite destacou a necessidade da manutenção de serviços essenciais, principalmente aqueles que envolvem a atuação da Segurança Pública e da Saúde.

“Não vamos deixar de ser Estado ou deixar de existir. Prestamos serviços à sociedade e não podemos paralisar. Vamos reduzir e reorganizar nossas estruturas, mas não paramos”, reforçou.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, apresentou um estudo, feito pela pasta, com dados e projeções para a evolução da propagação do coronavírus no Estado. O mesmo estudo havia sido apresentado aos deputados estaduais na manhã desta terça.

Em seguida, cada secretário foi convidado a apresentar as ações que estão sendo feitas individualmente para seguir as determinações do governo. Além disso, também puderam esclarecer dúvidas. O governador determinou o envio de um relatório, por secretaria, contendo um compilado das ações determinadas em cada pasta.

