Colunistas Entidades agradecem ao desembargador Alberto Delgado Neto, solidariedade do Judiciário nas enchentes de 2024

Por Flavio Pereira | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Prefeita Jaqueline, Prefeito Lucas, Presidente Alberto e radialista Roberto Cervo Melão durante a homenagem Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Durante o IV Encontro Estadual de Diretores e Gestores de Direção de Foros, que ocorreu em Restinga Sêca, na região central do Rio Grande do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, foi agraciado dia 14 pelos Prefeitos integrantes do CONDESUS (Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia).

Em nome do CONDESUS o seu presidente, o Prefeito de Pinhal Grande, Lucas Michelon entregou ao Desembargador Alberto uma placa como agradecimento pelo protagonismo do presidente do Tribunal gaúcho que em 2024 solicitou a autorização do CNJ para a liberação de recursos, oriundos de multas pecuniárias de todo o Brasil, para os municípios em situação de calamidade pública devido às enchentes.

Na oportunidade, a ação tomada pelo Presidente do Tribunal gaúcho garantiu o repasse de aproximadamente R$ 200 milhões para as Prefeituras, com a intermediação da Defesa Civil do Estado.

Somente para os municípios da Quarta Colônia, foram destinados cerca de R$ 8 milhões, frisou o presidente do CONDESUS, Lucas Michelon. Ele lembrou ainda, que as verbasFORAM liberadas rapidamente, sem maiores burocracias, o que facilitou a aquisição de colchões, cobertores e alimentos.

“Não era obrigação do Judiciário realizar este tipo de repasse, por isso fica ainda mais evidenciada a solidariedade do Presidente Alberto e dos demais integrantes da Administração que ajudaram os municípios em diversas partes do Estado. Os recursos chegaram rapidamente aos municípios no momento preciso, no qual estávamos vivenciando as situações mais desesperadoras”, destacou o presidente do CONDESUS.

Presidente da ABERT, Roberto Cervo

Falando na solenidade, o Presidente eleito da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Roberto Cervo Melão, atual Vice-Presidente da ABERT, disse que a iniciativa do Desembargador Alberto foi fundamental para que os atingidos pelas enchentes fossem atendidos.

“O gesto do Presidente Alberto, naquela ocasião, literalmente salvou milhares de vidas de pessoas que estavam com fome e frio, aguardando mantimentos e artigos necessários para a sobrevivência, que puderam ser adquiridos graças ao repasse emergencial dos recursos do Judiciário. A radiodifusão está apoiando a justa iniciativa do CONDESUS ao Chefe do Poder Judiciário gaúcho que demonstrou ampla sensibilidade em sua rápida atuação no combate aos reflexos da enchente”, acrescentou o Presidente eleito do ABERT.

O presidente Alberto agradeceu a homenagem e disse que gostaria de dividi-la com os demais colegas da Administração e também com o Presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

“Fico surpreso e emocionado com esta iniciativa dos prefeitos da região. Podemos dizer que se trata de mais uma demonstração de que o Judiciário gaúcho faz mais do que julgar processos, pois auxilia em setores necessitados da nossa sociedade, através do programa Judiciário Solidário. Continuaremos unidos em prol do melhor para o nosso Rio Grande do Sul, ampliando cada vez mais a sintonia entre o Poder Público”, declarou o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/entidades-agradecem-ao-desembargador-alberto-delgado-neto-solidariedade-do-judiciario-nas-enchentes-de-2024/

Entidades agradecem ao desembargador Alberto Delgado Neto, solidariedade do Judiciário nas enchentes de 2024

2025-08-17