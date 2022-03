| Entidades homenageiam lideranças e cobram medidas de apoio ao agro

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

A importância de medidas de apoio aos agricultores foi o tema central do 7º Encontro de Lideranças do Agronegócio. Foto: Cotrijal

A importância de medidas de apoio aos agricultores e produtores de leite, que vêm enfrentando dificuldades devido à estiagem que atingiu o setor, foi o tema central do 7º Encontro de Lideranças do Agronegócio. Organizado pelo Sindicato Rural de Carazinho, Cotrijal e Farsul, o evento aconteceu na noite de -feira (7), na Bier Site Eventos, em Carazinho.

As autoridades presentes ouviram das lideranças reivindicações sobre o alongamento de dívidas, crédito e soluções envolvendo a questão da irrigação. De acordo com o presidente do sindicato, Leomar Tombini, os resultados que a safra 2021/2022 apresentarão na região permanecem uma incógnita, mas já se estima quebra média superior os 55% na soja.

O evento também reconhece o trabalho de lideranças que têm dado contribuições importantes para o agronegócio, na defesa dos interesses do setor. Neste ano, os homenageados foram o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, e o jornalista fundador do site Notícias Agrícolas, João Batista Olivi. Também foram homenageados Banco do Brasil, Senar-RS e Sicredi.

