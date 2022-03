Expodireto Cotrijal Retomada da Expodireto encanta e gera negócios no Pavilhão da Agricultura Familiar

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

197 expositores compõem o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expodireto. Foto: Cotrijal

Consolidado como uma mescla de cores, sabores e aromas gerados pelas mãos de agricultores familiares, o Pavilhão da Agricultura Familiar mais uma vez é uma das grandes atrações da Expodireto Cotrijal, que iniciou nesta , e prossegue até -feira (11), em Não-Me-Toque/RS.

Já na -feira, o espaço recebeu muitos visitantes, e a retomada da feira foi comemorada pelos 197 expositores. A movimentação foi intensa desde o início da manhã, onde logo após a abertura oficial, autoridades fizeram a abertura simbólica da visitação ao espaço, saudando aos expositores e reafirmando a importância da agricultura familiar e de espaços de negócios para os agricultores familiares como a Expodireto.

Participaram do descerramento da fita inaugural o presidente da Cotrijal, Nei César Manica; o governador do Estado em exercício, Ranolfo Vieira Júnior; a secretária estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti; o presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva; além de deputados estaduais e federais, prefeitos e representantes das entidades que integram a comissão organizadora do Pavilhão da Agroindústria Familiar na Expodireto: Cotrijal, Seapdr, Fetag, Emater e Fetraf.

Nas manifestações das autoridades, predominou o clima de entusiasmo e necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, bem como de espaços de fomento de negócios e debates sobre este segmento, a exemplo da Expodireto. “A pandemia trouxe diversos desafios e entraves de negócios em todos os segmentos da economia, e na agricultura familiar isso não foi diferente. Ao retomar nossa feira, estamos otimistas com bons negócios e queremos agradecer aos parceiros que junto com a Cotrijal organizam este pavilhão que está de portas abertas e vai encantar a todos”, comemorou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Neste ano, o pavilhão conta com produtos das agroindústrias familiares que fazem parte do Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf). Dos 197 expositores, 70,6% são de agroindústrias e 29,4% de artesanato, plantas e flores. Ao todo, 122 municípios participam da feira, com maior concentração das regiões de Passo Fundo, Ijuí e Soledade. Entre os produtos à disposição dos visitantes, estão queijos, salames, panificados, geleias, melado, rapadura, sucos e outras variedades.



Visitas:

Além de abrir oficialmente o Pavilhão da Agricultura Familiar, a comitiva de autoridades realizou roteiro de visitas contemplando a Casa da Família Cotrijal, Arena Agrodigital além de outros espaços do Parque da Expodireto Cotrijal.

Acesso:

O pavilhão está localizado próximo ao Espaço da Família Rural, da Emater/RS-Ascar. O horário de visitação é das 8h às 18h e o acesso à feira é gratuito. O estacionamento para veículos também oportuniza comodidade aos visitantes, tendo capacidade de 10 mil vagas, com acesso mediante acessos que são adquiridos ao valor de R$ 35,00 para carros e motos. Ônibus e vans não tem cobrança para acessarem a feira. E, ao adquirir o passe livre para o estacionamento (válido para 7 a ço), o visitante pagará R$ 150,00 para entrada. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou Pix.

