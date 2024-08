Futebol Entorno de Neymar nega tentativa de retorno ao Barcelona: “Falta de respeito”

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O atleta tem contrato com a equipe saudita do Al-Hilal até junho de 2025 e pretende cumprir seu vínculo. (Foto: Reprodução)

Apesar das especulações sobre um possível retorno de Neymar ao Barcelona, o entorno do camisa 10 do Al-Hilal negou as informações da imprensa espanhola. O atleta tem contrato com a equipe saudita até junho de 2025 e pretende cumprir seu vínculo.

Na última segunda-feira (26), o canal espanhol Jijantes afirmou que o próprio Neymar se ofereceu para voltar ao Barcelona. Entretanto, o treinador alemão Hansi Flick teria barrado o retorno do brasileiro.

Já na tarde de segunda-feira, o perfil oficial do site do Neymar no X, veio a público desmentir a informação. “Além de MENTIRA, esta notícia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal. Neymar Jr tem contrato com o clube saudita, está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados para alegria de seus fãs no mundo inteiro”, afirmou em nota.

Ativo no mercado, o Barcelona tinha Nico Williams, do Athletic Bilbao e campeão da Eurocopa pela Espanha, como plano A. No entanto, o jovem atleta, de 22 anos, optou por permanecer no clube basco.

Embora tenha sido a principal contratação do clube em 2023, Neymar fez apesar cinco partidas oficiais com a camisa do Al-Hilal por conta de uma grave lesão no joelho. No entanto, o jogador está em fase final de recuperação após 10 meses longe dos gramados.

Mesmo sem o seu astro, a equipe de Jorge Jesus conquistou quase todos os títulos na temporada passada. Em 2024/2025, o clube já venceu a Supercopa Saudita e aguarda o retorno do craque para ter mais opção no elenco.

Seleção Brasileira

Em outra frente, a Seleção Brasileira passa por um processo de renovação, como mostrou Dorival Júnior ao convocar os estreantes Estêvão do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, na sexta-feira (23), mas o espaço de Neymar está guardado para quando ele voltar a reunir condições de jogo. Em coletiva depois de divulgar a lista de convocados para os jogos de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo, o treinador disse ainda contar com o astro do Al-Hilal.

“Neymar é importantíssimo, fundamental e decisivo. Temos que respeitar o protocolo do que ele vinha apresentando e ainda não retornou por completo. Não tenho dúvidas de que, assim que esteja recuperado, voltará a ser relacionado. Todos sabem a importância que ele tem, ainda é muito cedo. Mesmo em seu próprio clube, esteja completando esse processo”, afirmou Dorival.

Lesionado durante jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2023, Neymar passou por cirurgia no joelho esquerdo e está em fase final de recuperação. O atacante já começou a fazer atividades no gramado, mas não tem uma data determinada para voltar a atuar. As informações são do site Lance, da CNN e do jornal O Estado de S. Paulo.

