Futebol Tite volta aos trabalhos no Flamengo após ser internado com problema no coração

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Após internação, o treinador já trabalha sem limitações. (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

O técnico Tite retomou nessa segunda-feira (26) os trabalhos no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo, depois de desfalcar a equipe no último domingo (25) no jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador teve de ser internado após sofrer uma fibrilação atrial, uma espécie de arritmia cardíaca, depois da partida contra o Bolívar, na altitude de La Paz, em jogo pela Copa Libertadores na última quinta-feira (22).

No último sábado (24) o técnico do Flamengo já havia recebido alta, mas precisou cumprir 48 horas de repouso antes de voltar às atividades profissionais. Ele já trabalha sem limitações.

Na volta ao CT, Tite iniciou a preparação do Flamengo para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), às 21h30min.

No último fim de semana, o Flamengo havia vencido o Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar do time, esteve à frente da equipe no duelo contra o clube de Bragança Paulista.

Os atletas que iniciaram a partida do último domingo fizeram um regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo para trabalhar a parte tática. O técnico Tite, após cumprir repouso por recomendação médica, retornou às atividades e comandou o treino.

Entenda

O treinador começou a se sentir mal na noite de quinta após a entrevista coletiva da partida contra o Bolívar, em La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar, pela Copa Libertadores. Com dores no peito, palpitação e dificuldade para respirar, Tite foi atendido ainda no vestiário.

Lá, foi verificado que o técnico estava com a frequência cardíaca elevada, e assim identificada a arritmia cardíaca. Os médicos do clube deram uma medicação venosa, e com a situação controlada o Flamengo monitorou a volta de Tite no avião, com suporte médico. Ao chegar no Rio o treinador foi encaminhado para o hospital para realizar uma série de exames que confirmaram o diagnóstico de arritmia cardíaca. Apesar de ter sido cogitada uma intervenção cirúrgica o procedimento não foi necessário, tendo sido feito apenas o tratamento medicamentoso. As informações são do jornal O Globo.

