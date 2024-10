Porto Alegre Entrada franca: fundador da banda Engenheiros do Hawaii se apresenta em Porto Alegre nesta terça

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento com Humberto Gessinger é promovido pelo Memorial do Ministério Público. (Centro Histórico). (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) promove às 18h30min desta terça-feira (22) a segunda edição de sua série de apresentações musicais com artistas convidados. A atração da vez é cantor e compositor Humberto Gessinger, fundador da banda gaúcha de rock Engenheiros do Hawaii (1985-2008).

O evento intercala números ao vivo com um bate-papo a repeito de temas variados, sob condução do jornalista e crítico Juarez Fonseca. Gessinger falará sobre sua carreira, visão de mundo e música em geral, incluindo o disco “Longe Demais das Capitais”, lançado em outubro de 1986 e que marcou a estreia fonográfica de seu grupo.

A entrada é franca, por ordem de chegada e com lotação de 120 assentos. O Memorial do MP-RS fica na esquina do largo da Praça da Matriz com a rua Jerônimo Coelho, próximo ao Palácio da Justiça e ao Theatro São Pedro.

Trajetória

Nascido em Porto Alegre no dia 24 de dezembro de 1963, Humberto Gessinger é cantor, compositor, multi-instrumentista (com destaque para o contrabaixo) e escritor. Ele se tornou conhecido nacionalmente pelo sucesso do trio Engenheiros do Hawaii (1985-2008), do qual é cofundador e que ao longo do tempo expandiu o número de integrantes.

Com o grupo foram mais de 20 álbuns (incluindo gravações de estúdio, ao vivo e coletâneas), responsáveis por oito Discos de Ouro, um de Platina. Juntos, os títulos totalizam mais de 3 milhões de unidades vendidas.

Humberto também formou com o músico Duca Leindecker a dupla Pouca Vogal (2008-2012), com três discos e uma longa turnê. Desde 2013, ele atua como artista solo, com álbuns e shows com seu nome nas capas e cartazes. Suas composições transitam entre gêneros como rock, pop, folk, MPB e música popular gaúcha.

Na juventude, chegou a cursar Arquitetura, mas optou por deixar a faculdade devido às exigências da carreira artística. É casado, tem uma filha e mora em Porto Alegre. Também já escreveu colunas em jornais e cinco livros, detalhados a seguir.

– “Meu Pequeno Gremista” (2008), obra no gênero infantil e que trata de sua paixão pelo Grêmio.

– “Pra Ser Sincero: 123 Variações Sobre Um Mesmo Tema” (2009): texto autobiográfico sobre sua trajetória até então, juntamente com letras de canções por ele lançadas ou inéditas.

– “Mapas do Acaso: 45 Variações Sobre Um Mesmo Tema” (2011): espécie de continuação do livro anterior, com novas histórias autobiográficas e mais letras de canções que não fizeram parte de sua estreia literária.

– “Nas Entrelinhas do Horizonte” (2012) e “6 Segundos de Atenção” (2013): crônicas publicadas na imprensa e em seu site (humbertogessinger.com.br).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/entrada-franca-fundador-da-banda-engenheiros-do-hawaii-se-apresenta-em-porto-alegre-nesta-terca/

Entrada franca: fundador da banda Engenheiros do Hawaii se apresenta em Porto Alegre nesta terça

2024-10-21