Rio Grande do Sul Santa Maria passa a contar com unidade da central de serviços Tudo Fácil

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inauguração contou com a presença do governador Eduardo Leite. (Foto: Vitor Rosa/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cerimônia na tarde dessa segunda-feira (21) marcou a inauguração, em Santa Maria (Região Central do Estado), a sexta unidade da central de serviços Tudo Fácil no Interior gaúcha. A expectativa é de 6 mil atendimentos por mês, contemplando cerca de 380 mil cidadãos – mais que o número de habitantes da cidade, a quinta mais populosa do Rio Grande do Sul (quase 300 mil).

Com uma área de 382 metros-quadrados, a estrutura está localizada no Vitta Center (rua Pinheiro Machado nº 2.366, no Centro). O funcionamento é de segunda a sexta-feira (9h às 19h) e aos sábados (9h às 13h).

São aproximadamente 60 serviços presenciais e 758 digitais prestados, por meio de 18 guichês presenciais e seis de autoatendimento. Constam na lista solicitações da carteira de identidade e demandas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), IPE Saúde e IPE Prev – algumas também disponíveis no portal rs.gov.br.

A unidade está localizada em área estratégica de Santa Maria e deve atender a pessoas de toda a Região Central do Estado, que inclui os municípios de Cacequi, Dilermando de Aguiar, Itaara, Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi e Vila Nova do Sul, dentre outras.

O Estado investiu aproximadamente R$ 700 mil para estruturar o Tudo Fácil Santa Maria, incluindo mobiliário, equipamentos de informática e internet, além da de serviços terceirizados para atendimento e segurança. Já o Vitta Center contribuiu com R$ 500 mil em engenharia civil para preparação do espaço.

Com 26 anos de atividades no Estado, o Tudo Fácil teve sua primeira unidade inaugurada em Porto Alegre em julho de 1998. Hoje são três sedes na Capital, além de unidades em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), Lajeado (Vale do Taquari), Passo Fundo (Norte do Estado), Pelotas (Região Sul) e Rio Grande (Litoral Sul). A próxima cidade a ser contemplada é Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Discursos

Presente no evento, o governador Eduardo Leite declarou: “São os governos que precisam se adaptar à vida dos cidadãos, e não o cidadão percorrer uma verdadeira gincana para acessar atendimento ou algum serviço. Com essa concepção, estamos dando mais um passo na interiorização dessas centrais com atendimento próximo, rápido e desburocratizado. Com certeza, tudo vai mesmo ficar mais fácil pros cidadãos de Santa Maria e de toda a região”.

Também compareceram o secretário-adjunto de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Bruno Silveira, cuja pasta é a responsável pelo Tudo Fácil, bem como o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, e o presidente do Conselho da Vitta Mall Participações S.A., Giancarlo Castagna.

“Sabemos o quanto a central Tudo Fácil facilita a vida dos cidadãos, simplificando a emissão de documentos e promovendo a inclusão digital e social, por isso ficamos muito satisfeitos a cada inauguração. Nossa missão é levar a rede para todas as regiões do Estado”, destacou Bruno Silveira.

“Estamos aqui no Tudo Fácil, mas o pessoal não tem noção do quanto foi difícil chegarmos nesse momento com tudo pronto. É mais um grande resultado de um trabalho conjunto do Estado, do município e da iniciativa privada”, completou por sua vez o chefe do Executivo santamariense.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/santa-maria-passa-a-contar-com-unidade-da-central-de-servicos-tudo-facil/

Santa Maria passa a contar com unidade da central de serviços Tudo Fácil

2024-10-21