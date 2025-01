Notícias Entrega de 200 óculos gratuitos beneficia crianças e adolescentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Crianças e adolescente atendidas pelo mutirão SAS Brasil receberam os óculos nesse sábado. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi realizada nesse sábado (18) a entrega de 200 óculos para crianças e adolescentes de Porto Alegre. A ação é resultado de uma iniciativa iniciada no ano passado nas unidades móveis estacionadas no Largo Zumbi dos Palmares, com o objetivo de atender crianças e adolescentes de 0 a 16 anos com dificuldade visual. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, em parceria com a ONG itinerante SAS Brasil – Saúde, Alegria e Sustentabilidade.

Contemplada pelo mutirão, a estudante Ana Lívia Rocha Araújo, 14 anos, acompanhada da mãe, a enfermeira Elisabete Rocha, 52 anos, foi retirar seus óculos durante o evento. “Eu tenho problema de visão pra longe, e pra estudante isso é muito ruim, então eu estava bem ansiosa por esse momento”, disse.

Os atendimentos oftalmológicos foram direcionados a pacientes previamente cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), da Central de Regulação do município. Após a avaliação e identificação da necessidade de uso de óculos, os jovens puderam escolher armações cedidas por uma ótica parceira.

Na ocasião, a SAS Brasil entregou ao secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, o Troféu Compromisso Social 2024 para a cidade de Porto Alegre, como símbolo de agradecimento à parceria construída durante o ano que passou. A Sociedade de Oftalmologia do RS (Sorigs) também esteve representada no evento.

“Hoje celebramos um momento muito especial para Porto Alegre, marcando a entrega dos óculos a crianças e adolescentes que agora terão melhores condições de aprendizado, convivência e qualidade de vida. A parceria com a SAS Brasil reforça nosso compromisso com uma saúde mais acessível e inclusiva. O troféu é um reconhecimento coletivo dessa missão”, salientou Ritter.

Saiba mais

A SAS Brasil é uma instituição de saúde do Terceiro Setor que, desde 2013, atua em cidades com escassez de acesso a médicos especialistas, levando atendimento médico e impactando diretamente a fila de espera por consultas especializadas nessas regiões. O foco de toda expedição da SAS Brasil é diminuir as demandas reprimidas e filas de espera do SUS para as especialidades que são o foco da instituição.

Parte do Grupo SAS, um ecossistema de negócios escalável e sustentável que acredita que saúde alegra a vida, a organização é a frente sem fins lucrativos que desenvolve e implementa soluções de acesso à saúde para quem não tem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/entrega-de-200-oculos-gratuitos-beneficia-criancas-e-adolescentes-em-porto-alegre/

Entrega de 200 óculos gratuitos beneficia crianças e adolescentes em Porto Alegre

2025-01-19