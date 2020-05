Rio Grande do Sul Entrega dos kits de alimentação escolar chega às regiões das Missões e Noroeste

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Em São Luiz Gonzaga, a 32ª CRE recebeu 2,3 mil cestas básicas e mais de 56 mil quilos de alimentos. Foto: Divulgação/Seduc Em São Luiz Gonzaga, a 32ª CRE recebeu 2,3 mil cestas básicas e mais de 56 mil quilos de alimentos. (Foto: Divulgação/Seduc) Foto: Divulgação/Seduc

O cronograma de entrega de kits de alimentação escolar pela Seduc (Secretaria da Educação) seguiu nesta quinta-feira (30) atendendo as CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) de São Luiz Gonzaga, Ijuí, Santa Rosa, Três Passos e Palmeira das Missões.

Ao todo, nesta primeira remessa, as regiões receberam 11,7 mil cestas básicas, o que totaliza cerca de 280 mil quilos de alimentos. A medida beneficia famílias de estudantes que deixaram de ir às escolas a partir da suspensão das aulas presenciais, como medida de enfrentamento à Covid-19.

Entre os itens distribuídos, estão feijão, arroz, café, biscoito, farinha de milho, farinha de trigo, açúcar, leite em pó, molho de tomate, óleo vegetal e salsicha em conserva.

Até o dia 4 de maio, a Seduc irá concluir o primeiro ciclo de entrega dos kits de alimentação para todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação. Buscando atender todos os alunos da Rede, a primeira semana de distribuição irá totalizar 63 mil cestas básicas e 1,5 mil tonelada de produtos alimentares.

Entrega nas CREs

Na 36ª CRE, de Ijuí, o descarregamento das 2,3 mil cestas básicas ocorreu na Escola de Ensino Fundamental Rui Barbosa, e contou com o apoio do 27° GAC (Grupo de Artilharia de Campanha) do Exército. Serão atendidas 60 escolas de 12 municípios que abrangem a região.

O coordenador Cláudio da Cruz de Souza explica que muitas instituições de ensino já estão entregando os alimentos para as famílias. “Tivemos um dia muito proveitoso. Boa parte das escolas já receberam seus kits e estão iniciando a entrega para as famílias. Algumas vão realizar o serviço durante o feriado e outras na segunda (dia 4)”, destaca.

Na 21ª CRE, de Três Passos, o descarregamento ocorreu na sede da regional e contou com o apoio da empresa Cotricampo, que cedeu duas empilhadeiras e um funcionário. Nesta primeira remessa, foram recebidas 2,3 mil cestas básicas. Até o fim de maio, a região irá receber mais 3 mil, que serão destinadas às escolas indígenas. Ao todo, serão beneficiadas 72 instituições de ensino de 19 municípios.

Titular da 21ª CRE, Ledi Daiana Diesel relata que a entrega para os estabelecimentos irá ocorrer de segunda a sexta-feira, a partir da próxima semana, sempre no período da manhã. “As equipes diretivas irão comparecer diretamente na CRE e a partir do período da tarde as famílias já podem retirar os mantimentos”, informa.

Na região da 17ª CRE, de Santa Rosa, toda a logística de recebimento dos alimentos, descarregamento dos caminhões e entrega para as escolas é realizada pelo 19° Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército. Serão beneficiadas 66 instituições de ensino de 22 municípios da região.

A coordenadora Beatriz Santina Cancian detalha a operação: “Estamos contando com todo o apoio do exército desde o início. Eles estão armazenando os alimentos e se organizando para realizar a entrega a partir da semana que vem em todas as escolas da região”, explica.

Critérios para a distribuição

Até o fim de maio, serão distribuídas 185 mil cestas básicas contendo 24 kg de gêneros alimentícios cada uma, o que totaliza um investimento de cerca de R$ 22 milhões e mais de 4,5 mil toneladas de alimentos distribuídos para os pais e responsáveis pelos alunos.

Os recursos são provenientes do governo do Estado, com a quantia de R$ 9 milhões, e do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar), com recursos de R$ 12,7 milhões.

A distribuição dos itens respeita critérios técnicos estabelecidos pelo governo federal em ações que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social, como as que constam no cadastro do Bolsa Família e que estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

