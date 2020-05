Rio Grande do Sul SAMU ministra curso online para novos profissionais

1 de Maio de 2020

Foto: Divulgação

O Núcleo de Educação das Urgências, sob a Coordenação de Enfermagem Estadual do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ministrou nesta quinta-feira (30) um Curso Introdutório Teórico aos novos integrantes das bases descentralizadas do SAMU Estadual. A formação foi realizada com aplicação de ferramentas de inovação tecnológica em saúde, pela Plataforma Cisco Webex. A capacitação foi dada à distância e ao vivo. Dessa forma, o ingresso de novos profissionais, neste período de pandemia pelo Covid-19, foi garantido bem como a reposição na composição das equipes.

O curso contou com a participação de 37 profissionais nas funções de condutor socorrista, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos que já estão atuando nos seguintes municípios: Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Bom Princípio, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Erechim, Farroupilha, Getúlio Vargas, Guaíba, Jaguarão, Jaguari, Lajeado, Lavras do Sul, Montenegro, Passo Fundo, Piratini, Restinga Seca, Rio Grande, Santa Maria, São Francisco de Assis, Sinimbu, Salto do Jacuí, Teutônia e Vila Nova do Sul.

No curso, foram abordados os seguintes tópicos: Política Nacional de Atenção às Urgências, Notas Técnicas, Humanização e Ética no Atendimento Pré-Hospitalar, Princípios do APH e Biomecânica do Trauma, Avaliação Primária e Secundária no Trauma, Atendimento em Saúde Mental e Reanimação Cardiopulmonar.

