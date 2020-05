Porto Alegre Dmae reconstrói trecho de rede pluvial na João Wallig

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Tubulação do sistema de drenagem apresenta vazamento, causando erosões e afundamentos na via. Foto: Julia Barth/DMAE PMPA) Tubulação do sistema de drenagem apresenta vazamento, causando erosões e afundamentos na via. (Foto: Julia Barth/DMAE PMPA) Foto: Julia Barth/DMAE PMPA)

A reconstrução de rede pluvial na avenida João Wallig, 1.800, no bairro Jardim Europa, tem conclusão prevista para o dia 30 de maio. No local, a tubulação do sistema de drenagem apresenta vazamento nas juntas, causando erosões e afundamentos na via. Portanto, as equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) estão substituindo um trecho de 2 metros da canalização de 600 milímetros e envelopando aproximadamente 30 metros da rede de 1.000 milímetros, além de reconstruir três poços de visita. A obra teve início na última terça-feira, 28, e a previsão de aplicação de recursos é de R$ 141 mil.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, para realização dos trabalhos, a avenida João Wallig está com bloqueio parcial entre a Tulio de Rose e a Nilo Peçanha. O passeio (calçada) está com bloqueio total. Agentes monitoram a região para segurança no trânsito.

Reconstruções

O contrato de reconstruções pluviais teve início em março de 2018, sob a gestão da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e, hoje, está sob a responsabilidade do Dmae. Tem o objetivo de realizar ações pontuais, que vão além da limpeza ou pequenos reparos, como é o caso da substituição de um trecho de rede pluvial. Desde o início do contrato até o momento, 134 intervenções foram concluídas pelas equipes terceirizadas e outras sete estão em andamento.

Redes pluviais

As canalizações destinadas às águas da chuva têm grande dimensão e estão localizadas nas vias de rodagem de veículos e também em calçadas. Além das obstruções e rompimentos em alguns trechos devido à antiguidade das canalizações pluviais, é comum que elas sejam impactadas por redes de outras empresas, como concessionárias de gás e energia, além de raízes de árvores. Devido à essas características, a manutenção pode envolver outras instituições e necessitar agendamento de outras ações, como supressão de vegetais e apoio de equipes das empresas de energia e gás, por exemplo.

Informações do Dmae: Fone 156, opção 2; Chat – centraldmae.procempa.com.br/chat; Twitter – twitter.com/DMAEPOA; Facebook – www.facebook.com/DmaePortoAlegre; Correio Geral – dmae@dmae.prefpoa.com.br.

Prometa

A divulgação do trabalho está prevista no Prometa (Programa de Metas da Prefeitura de Porto Alegre) 2017-2020, que inclui os objetivos propostos pela administração para qualificar os resultados da administração pública. O programa determina divulgações diárias, semanais e eventuais de serviços públicos.

