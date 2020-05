Porto Alegre Marchezan detalha situação de Porto Alegre em relação ao coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Marchezan fez transmissão ao vivo pelo Facebook.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior detalha em live, nesta sexta-feira (1º), a situação da Capital em relação ao coronavírus após o novo decreto sobre o que pode abrir ou não em Porto Alegre. Segundo o Marchezan, o número de casos deve aumentar, pois serão feitas mais testagens.

Marchezan começou fazendo um balanço sobre o número de pessoas com coronavírus em Porto Alegre, que na quinta-feira (30) teve confirmados 18 novos casos. No total, são 488 confirmados, 372 em análise e 1.358 negativos, além de 15 óbitos. Há 28 pacientes confirmados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e mais 25 pessoas com suspeita sendo investigada. A cidade tem ainda 288 pessoas recuperadas. Segundo o prefeito, hoje a taxa de ocupação de UTIs no momento está em 10%, o que permitiu a flexibilização.

Mas a tendência é haver um aumento exponencial de número de casos na Capital.

“A tendência é o número de casos aumentar, até porque vamos testar mais”, afirmou o prefeito. “O que não pode é o vírus se espalhar, ter mais pessoas em UTI que a nossa capacidade. A meta é não deixar nenhum porto-alegrense sem atendimento de qualidade”, disse Marchezan.

Marchezan também citou os efeitos do fechamento de estabelecimentos desde o início do isolamento em Porto Alegre. Conforme o prefeito, os casos duplicavam, mas entre 10 e 15 dias foi possível constatar a influência na curva. “Caso continuasse, o número de leitos não seria o suficiente”, disse o prefeito, seguindo o balanço das ações de isolamento.

Flexibilização e vírus presente

“Com esses dados é que tomamos a decisão de flexibilizar”, disse Marchezan. De acordo com o prefeito, o “vírus está entre nós” e agora o que está sendo feito é administrar a forma como ele chega e preparar a estrutura.

Dentro do processo de flexibilização, Marchezan citou que 4% dos trabalhadores de Porto Alegre são da construção civil, que já foi autorizada a retornar na última semana. Depois, foi a indústria civil, que corresponde a 5% dos trabalhadores.

“Parte da indústria já estava trabalhando, não havia parado. Este é um setor que corresponde à terceira maior fonte de receita para o Município”, afirmou Marchezan.

Novo decreto

Segundo o prefeito, o decreto ainda está sofrendo alterações, e até o momento a opção foi por privilegiar o retorno dos pequenos, microempresários e microempreendedores.

O prefeito lamentou a perda de empregos, lembrando o Dia do Trabalhador.

“Estamos tentando mediar os reflexos desta pandemia, para que o empreendedorismo volte a florescer”, disse Marchezan, que voltou a apelar para quem puder, que fique em casa. “Quem puder, que fique em casa. Quem sair, que siga as normas, use máscara nos ônibus, se proteja, pratique o distanciamento social. Não só o isolamento, mas não chegar perto, tudo para que possamos voltar às atividades econômicas”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, o novo decreto autoriza o retorno de atividades de atletas profissionais relacionadas ao condicionamento físico, não atividades coletivas. Academias não estão autorizadas a retornar, exceto aquelas que ofereçam atividades individuais, como estúdios de pilates, exemplificou.

Serviços de escritórios de advocacia e contabilidade também estão autorizados, sempre quando houver atendimento individual. Shoppings, museus, teatros, seguem fechados.

Dúvidas e esclarecimentos

Conforme Marchezan, nos próximos dias a prefeitura irá detalhar e divulgar mais informações sobre o decreto, que ainda está sofrendo alterações.

Retrocesso

Marchezan lembrou que a flexibilização que está ocorrendo agora pode ser revista.

“O reflexo destas medidas vamos conferir em cerca de 10 a 15 dias. Talvez tenhamos que retroceder, esperamos que não precise. Mas pedimos a paciência e a compreensão de todos caso isso seja necessário”, disse o prefeito.

