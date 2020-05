Dicas de O Sul Xande de Pilares, Jorge e Mateus, Alok e Festival Sertanejo agitam as lives neste feriado prolongado

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

O isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) mudou a dinâmica das comemorações do 1º de maio em todo o Brasil. No lugar dos grandes shows, que levam verdadeiras multidões às ruas, entraram as lives de grandes artistas da música brasileira.

Nomes como Xande de Pilares, Eduardo Costa, Leonardo, Jorge e Mateus, Xand Avião, Alok e Alceu Valença comandam as apresentações deste feriado prolongado. Confira:

Sexta-feira (1º)

O Cabaré de Leonardo e Eduardo Costa é a principal atração do feriado do Dia do Trabalhador.

Thaeme e Thiago (14h)

Para os fãs de sertanejo, Thaeme e Thiago abrem o feriado com uma live no canal da dupla no Youtube.

Festival Delivery (16h)

No canal oficial da cantora Naiara Azevedo acontecerá o Festival Delivery. Além da dona do hit “50 Reais”, também participam Gabriel Gava e as duplas Humberto e Ronaldo e Ícaro e Gilmar.

Só Pra Contrariar (16h)

Para os pagodeiros de plantão, o Só Pra Contrariar desfila grandes clássicos do gênero como “Essa tal liberdade”, “Depois do prazer”, “Mineirinho” e “A barata” no canal oficial da banda no Youtube.

Xande de Pilares (16h)

O ex-líder do Reveleção, Xande de Pilares, “sobe ao palco” com o seu Pagode da Tia Gessy, onde canta os clássicos dos tempos do grupo carioca e também de sua carreira solo em seu canal do Youtube.

Jota Quest (17:30h)

Com o nome de “Dias melhores”, os mineiros do Jota Quest prometem uma live cheia de bate-papo e solidariedade no canal oficial da banda no Youtube.

Luccas Netto (18h)

Para as crianças, o youtuber Luccas Netto fará uma apresentação em seu canal no Youtube, onde promete brincadeiras, desafios, entrevistas com personagens e profissionais da saúde e muita música.

Cabaré (20h)

Leonardo e Eduardo Costa trazem uma versão especial do seu já tradicional show “Cabaré”, que promove um verdadeiro encontro de gerações do sertanejo com uma série de clássicos do gênero. A apresentação acontece no canal oficial de Leonardo.

Encontro de Fenômenos (21h)

Para a galera do axé music, acontece também o “Encontro de Fenômenos”, que conta com grandes nomes do gênero e também do chamado pagode baiano, com as participações de Harmonia do Samba, Parangolé e do gigante Leo Santana. A live será transmitida nos canais dos artistas no Youtube.

Sábado (2)

A dupla Jorge e Mateus comanda o sabadão com uma apresentação ao pôr do sol em dia de Kevin O Chris e Alok.

Jorge e Mateus (17h)

Após baterem recorde de acessos simultâneos em sua primeira apresentação, a dupla volta a subir ao palco com o show “Sunset”, que promete uma apresentação mais intimista, mas com os maiores clássicos da dupla. A live será transmitida no canal da dupla no Youtube.

Xand Avião (20h)

O líder dos Aviões do Forró traz uma apresentação animadíssima e promete colocar todo mundo para dançar com os maiores sucessos da banda em seu canal do Youtube.

Gino e Geno (20h)

Para os saudosistas, a dupla Gino e Geno traz os seus maiores sucessos dos seus quase 50 anos de carreira e promete colocar a galera do chapéu para danças com suas letras animadas e bem humoradas. A live acontece no canal da dupla no Youtube.

Kevin o Chris (22h)

Fenômeno do funk 150bpm, o MC Kevin O Chris promete colocar a galera para rebolar ao som dos hits “Ela é do tipo”, “Evoluiu” e “Vamos pra gaiola”. A live será transmitida no canal do artista no Youtube.

Alok (22:30h)

Fechando o sábado de música, acontece a live do DJ Alok. O maior artista de música eletrônica do País, que exibirá seu setlist completo em seu canal no youtube.

Domingo (3)

Festival Villa Mix, Alceu Valença e Capital Inicial fecham o feriadão.

Guilherme e Santiago (14h)

Abrindo o domingo sertanejo, a dupla Guilherme e Santiago promete animar a galera com sucessos como “Chovendo estrelas”, “Que dá vontade dá” e “Jogado na rua” no canal oficial da dupla no Youtube.

Villa Mix em Casa (16h)

Principal atração do sertanejo no fim de semana, o festival Villa Mix em casa contará com grandes nomes como Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano, Leonardo e o retorno de Gusttavo Lima às lives após as polêmicas em suas apresentações. As lives acontecem no canal oficial do festival.

Lagum (16h)

Mas para quem não é muito do sertanejo, a banda de pop Lagum apresenta alguns de seus maiores sucessos no canal oficial da banda no Youtube.

Alceu Valença (18h)

O pernambucano Alceu Valença promete aquecer os corações apaixonados no entardecer do domingo em seu canal no Youtube com alguns de seus maiores hits como “La belle de jour”, “Anunciação” e “Girassol”.

Dudu Nobre (18)

No mesmo horário, Dudu Nobre promete colocar todo mundo para sambar ao som dos seus maiores sucessos em live no seu canal oficial do Youtube.

Capital Inicial (20h)

Após se recuperar da Covid-19, Dinho Ouro Preto comanda sua primeira live à frente do capital inicial e promete agitar o fim de domingo da galera do rock n’ roll.

