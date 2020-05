Celebridades Fernanda Lima revela que pai foi internado com coronavírus: “Senti medo”

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Fernanda Lima fez um relato comovente sobre o pai. Foto: Reprodução Fernanda Lima fez um relato comovente sobre o pai. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Fernanda Lima fez um relato comovente em seu integram na tarde desta quinta-feira (30). A apresentadora contou que seu pai está internado no hospital com o novo coronavírus (Covid-19) há quase 30 dias. Ela ainda relembrou diversos momentos que passou com o pai e fez um pedido para que ele se recupere logo.

Confira o texto:

“Já tem quase 30 dias que falamos pela última vez. Ele está isolado num quarto de hospital com Covid-19. Parecia sereno, ainda assim senti um certo medo no fundo de seu olhar, embora ele disfarçasse para eu não perceber. Eu na rede com a Maria. Ele olhava a netinha e comentava a alegria de termos um novo bebê na família. Me disse que comprou o presente de aniversário dos guris… que logo que estivesse bem, viria trazer pessoalmente e que não deu tempo de escrever o cartão pra eles

Reage pai… Falou que assim que chegasse em São Paulo iríamos novamente passar uma madrugada no mercado Ceagesp, como fizemos quando eu estava grávida, quase parindo e ele não me deixou ir sozinha. Enquanto eu comprava plantas e terra, ele sentado junto aos carregadores em seus carrinhos perguntava sobre como era o cotidiano de suas vidas. Sempre curioso e empático. Volta e meia me chamava pra provar uma cocada ou um caldo de cana… e me chamava do mesmo jeito de sempre… ‘Naninha’, eu ouvia a distância aquela voz animada.

Reage pai… Ele sempre gritou com alegria quando avistava um amigo de longe. Eu me escondia de vergonha mas ele não estava nem aí. Nenhum encontro passava em branco.

Reage pai… Meu pai e essa vontade de viver, esse jeito intenso e alegre de passear pela vida, seus planos feitos com um ano de antecedência. ‘Todas as datas justificam celebração’ minha filha.

Dias antes de ir para o hospital já rabiscava uma lista de convidados do próximo aniversário em fevereiro de 2021… Nunca vi alguém assim, tão feliz e contente, sempre pronto pra um abraço um beijo ou mesmo um forte aperto de mão, sempre olhando nos olhos, com carinho e muita ironia.

Reage pai… E os aniversários? Sagrados. Queria sempre celebrar junto, mas se não dava, era o primeiro a ligar, a meia noite em ponto. Não só para a família mas para os amigos, não só os dele mas os meus. Ele parecia mais amigo dos meus amigos do que eu… Enquanto eu sempre preferi ficar mais perto dos mais velhos, da paz e da calmaria, ele prefere os jovens, a novidade, a bagunça, o barulho e a confusão”, finalizou a apresentadora.

