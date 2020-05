View this post on Instagram

Oi queridxs bom dia ! Como estamos? LIVE de amanhã no @sescsp cancelada. Fiquei pensando muito se falava sobre o motivo aqui ou não mas para o intuito de informação achei por bem comunicar. Eu e Brisa fizemos o teste de Covid-19 e deu positivo. ESTAMOS BEM!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ O motivo do cancelamento é preservar as pessoas que estão envolvidas. No caso do Sesc ninguém viria aqui, mas mandariam um equipamento e achamos prudente então cancelar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Eu estava super em quarententa, até por ser grupo de risco por causa da pneumonia que tive ano passado, os médicos logo me alertaram então estava me cuidando muito. A única coisa que fazia fora da curva eram passeios sozinha com a Sanfona na rua e pedir supermercado delivery, percebi também que não higienizava TODAS as coisas tipo passar cândida na banana, mas só percebi recentemente e já to melhorando sobre isso também. Já a Brisa, as únicas saídas dela foram o revezamento com o pai, que descobri depois que a quarentena por lá não estava tão severa. Bom, fato é que semana passada Brisa teve um febrão, dor de cabeça e garganta por dois dias, fiquei encanada resolvi fazer o teste nela, a pessoa veio toda equipada e tomando todos os cuidados aqui na minha casa e o resultado foi positivo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dos sintomas eu só tive uma falta de ar uma noite que achei que ia morrer afogada no seco, mas achei que era algo que tinha comido porque tb tava muito enjoada. Foi só isso. Não tive mais nada. Sou uma paciente assintomática. Assim como MUITAS pessoas andando por aí! Se não fosse a febre da Brisa eu não faria o teste e estaria contaminando uma galera nas minhas saídas. Por exemplo, semana passada, por necessidade fui pessoalmente no supermercado e na farmácia, de máscara sempre e tomando todos os cuidados, mas nunca se sabe. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ O que eu quero mostrar com isso é que primeiro, esses números bizarros que a televisão mostra estão muito muito errados, tem muita gente com covid no Brasil. A gente só saberia a real se testassem todo mundo e isso não vai acontecer nesse Brasil imenso. (continua nos comentários)