Rio Grande do Sul Entrega dos títulos definitivos para os assentamentos Apolo e Cerro dos Munhoz de Sant’ Ana do Livramento será em outubro

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

A definição foi ajustada em reunião. (Foto: Divulgação)

Ficou acertada para a primeira semana de outubro, a realização do ato de entrega dos Títulos Definitivos para as famílias dos assentamentos Apolo e Cerro dos Munhoz, em Sant’ Ana do Livramento, no Parque Rural Augusto Pereira de Carvalho, antes da 82a Expofeira do Município. O assentamento Apolo concentra 35 famílias e o Cerro do Munhoz, 67 famílias. Vão ser os primeiros titulados na metade Sul do Estado.

A definição foi ajustada em reunião nesta quinta-feira com o prefeito Solimar Charopen, a secretária da Agricultura Thaís Gonçalves, o presidente do Sindicato Rural Luiz Carlos D’ Áurea, o presidente da Associação de Ovinocultores Jair Menezes, o supervisor municipal de estradas rurais Vinicius Repetto, o assentado Reni Marinho e pela parte do Incra, o chefe de gabinete Cláudio Moreira e o chefe adjunto da Divisão de Desenvolvimento, Manoel Spínola. Participou também o superintendente do Incra, Tarso Teixeira.

O chefe do Executivo santanense solicitou a intervenção do Incra junto ao Departamento de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado para agilizar a construção de 11 pontes já licitadas para assentamentos do município, além da interface que já vem sendo feita junto à Superintendência do Patrimônio da União visando a doação da área do antigo Quarentenário para o Município, com vistas à implantação de um Centro de Tecnologia em Ovinocultura.

