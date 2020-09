Porto Alegre Trânsito na região da Sertório tem alterações a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Mudanças ocorrem em razão dos serviços da obra de Macrodrenagem do Arroio Areia e da nova adutora Ouro Preto. (Foto: Rafaela Redin/DMAE PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) alerta para alterações no trânsito a partir das 9h desta sexta-feira (25) na região da avenida Sertório. Os veículos que trafegam no sentido Centro-bairro serão direcionados para o corredor de ônibus a partir da avenida Carneiro da Fontoura até a altura da rua Paul Zivi, onde retornam ao fluxo original. A circulação no trecho será compartilhada com os coletivos, sem alteração no itinerário. No sentido inverso da Sertório, bairro-Centro, o acesso à conversão para av. Carneiro da Fontoura se mantém bloqueado temporariamente.

As mudanças, em razão dos serviços da obra linear I2 da Macrodrenagem do Arroio Areia e da nova adutora Ouro Preto, devem prosseguir até a metade do mês de outubro. Agentes da EPTC irão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo Twitter @EPTC_POA.

