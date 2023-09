Política Entregador não pode carregar comida com estômago vazio, diz Lula sobre trabalhadores de aplicativos

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Presidente lembrou encontro com Joe Biden e pacto em defesa da promoção do "trabalho digno" Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil . (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar nesta terça-feira (26), durante a Conversa com o Presidente, que pretende atuar para a regulamentação dos direitos dos trabalhadores de aplicativos.

Na live, que contou também com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o chefe do Executivo afirmou que os trabalhadores devem ser tratados com dignidade.

“O que nós queremos é que vocês sejam tratados com a dignidade que todo ser humano tem que ser tratado e receber um salário que permita vocês comerem pelo menos a comida que vocês entregam. Não é humano você carregar comida nas costas e estar com o seu estômago vazio”, declarou Lula.

O presidente lembrou que firmou um pacto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quarta-feira (20), afirmando “o compromisso mútuo” em relação ao tema e à “promoção do trabalho digno“. “Nós fizemos um protocolo com o presidente Biden e eu acho que isso vai andar daqui para frente”, disse.

A declaração ressalta ainda que “os trabalhadores e seus sindicatos lutaram pela proteção no local de trabalho, pela justiça na economia e pela democracia nas nossas sociedades”, destacando que estão no centro das economias dinâmicas e do “mundo saudável”.

Assim, afirmam que querem colocar a classe trabalhadora “no centro das nossas soluções políticas”, os apoiando e capacitando.

