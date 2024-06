Rio Grande do Sul Entregas do cartão com recursos doados via Pix ocorrem em 16 municípios nesta quinta no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Usuários do aplicativo Caixa Tem, da Caixa, terão o valor creditado automaticamente. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Usuários do aplicativo Caixa Tem, da Caixa, terão o valor creditado automaticamente. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores de 16 municípios do Rio Grande do Sul que se enquadram nos critérios da distribuição dos recursos arrecadados via Pix receberão R$ 2 mil nesta quinta-feira (13). Usuários do aplicativo Caixa Tem, da Caixa, terão o valor creditado automaticamente e não precisam ir ao ponto de atendimento.

Demais beneficiados precisam verificar o endereço e ir ao local portando documento com foto. Os atendimentos serão em agências da Caixa do município ou de cidade próxima. O horário varia conforme o expediente externo da unidade. Antes de se dirigir ao local, é preciso verificar se a pessoa foi beneficiada. Para isso, basta informar o CPF no site do Auxílio SOS Rio Grande do Sul.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do governo gaúcho que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica.

Locais de entrega

* Cachoeirinha

Av. General Flores da Cunha, 971

* Forquetinha – retirar em Lajeado

Rua Júlio de Castilhos, 1.029 – Lajeado

* Guaporé

Rua Manoel Francisco Guerreiro, 1.252

* Ivorá – retirar em Faxinal do Soturno

Rua 30 de novembro, 914 – Faxinal do Soturno

* Jaguari

Rua 7 de setembro, 475

* Maquiné – retirar em Osório

Rua Júlio de Castilhos, 915 – Osório

* Paraíso do Sul – retirar em Agudo

Av. Concórdia, 1.039 – Agudo

* Pareci Novo – retirar em Montenegro

Rua Ramiro Barcelos, 1.436 – Montenegro

* Parobé

Rua João Mosmann, 501, sala 3

* Ponte Preta – retirar em Campinas do Sul

Av. Joaquim Maurcio Cardoso, 606 – Campinas do Sul

* Pouso Novo – retirar em Lajeado

Rua Júlio de Castilhos, 1.029 – Lajeado

* Restinga Sêca

Av. Júlio de Castilhos, 365

* São Vendelino – retirar em Bom Princípio

Rua Jacob Schommer, 122, sala 101

* Silveira Martins – retirar em Santa Maria

Av. Evandro Behr, 7.070

* Sobradinho

Av. João Antônio, 274

* Veranópolis

Rua Carlos Barbosa, 21.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/entregas-do-cartao-com-recursos-doados-via-pix-ocorrem-em-16-municipios-nesta-quinta-no-rio-grande-do-sul/

Entregas do cartão com recursos doados via Pix ocorrem em 16 municípios nesta quinta no Rio Grande do Sul

2024-06-12