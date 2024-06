Porto Alegre Estação Rodoviária de Porto Alegre retoma viagens interestaduais nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Os primeiros embarques ocorrerão a partir das 6h da manhã. Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (13), a Estação Rodoviária de Porto Alegre reabrirá para operações parciais das linhas interestaduais e internacionais. Os primeiros embarques ocorrerão a partir das 6h da manhã. Devido às enchentes, as viagens interestaduais que saíam de Osório voltarão a partir da Estação na capital gaúcha.

São cerca de 30 horários e 11 empresas disponibilizando viagens para as cidades de Santarém, Foz do Iguaçu, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Criciúma, Curitiba, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Posadas, na Argentina.

As operações do terminal serão gradualmente retomadas, inicialmente com três boxes para uso dos veículos. A decisão foi tomada após uma reunião com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), a autoridade pública responsável pelo terminal.

Os embarques e desembarques para as viagens interestaduais serão realizados nos boxes de números 59, 60 e 61. A operação parcial se deve ao fato de que a Rodoviária de Porto Alegre ainda estar limitada à área da plataforma onde habitualmente é feito o desembarque do transporte intermunicipal, estando as demais áreas ainda interditadas após o alagamento. Seguindo as orientações do DAER, o embarque de passageiros está limitado entre as 6h e 21h, sendo que apenas desembarques serão autorizados após esse horário. A operação para embarques antes das 6h e após as 21h continuará no Terminal de Osório, devido ao caráter excepcional da operação neste momento.

Devido à situação ainda não normalizada do terminal, a retomada da operação dos serviços interestaduais e internacionais na rodoviária de Porto Alegre é facultativa. Dessa forma, algumas linhas ainda continuarão a realizar embarques e desembarques no Terminal de Osório. A orientação, nesse caso, é que as pessoas que já adquiriram bilhetes entrem em contato com as transportadoras para verificar o local de embarque e desembarque.

