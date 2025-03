Rio Grande do Sul Entregue pela Rede Pampa, Troféu Brasil Expodireto reúne lideranças do agronegócio gaúcho e nacional

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Autoridades e lideranças do agronegócio gaúcho e nacional estiveram reunidas na noite desse domingo (9) para a cerimônia de entrega do Troféu Brasil Expodireto. (Foto: O Sul)

Autoridades e lideranças do agronegócio gaúcho e nacional estiveram reunidas na noite desse domingo (9) para a cerimônia de entrega do Troféu Brasil Expodireto. O evento para mais de mil pessoas foi realizado na BierSite, em Carazinho, e contou com organização da Rede Pampa, em parceria com a Cotrijal, abrindo as portas da região para a 25ª edição da Expodireto, que acontece de 10 a 14 de março, em Não-Me-Toque.

Dentre os 24 homenageados da noite, três prêmios em especial colocaram o público de pé para aplaudir. O troféu Personalidade Nacional foi entregue ao eterno Ministro da Agricultura Luiz Fernando Cirne Lima, que também inaugurou o Parque Assis Brasil, em Esteio, quando foi presidente da Farsul, de 1968 a 1970.

O segundo momento que levantou a plateia foi a homenagem especial surpresa ao criador e presidente da Expodireto, Nei César Manica. O último agraciado foi o governador Eduardo Leite, na categoria especial criada para o Troféu deste ano: Superação.

“É sempre uma forma de justiça homenagear quem se dedica, e entrega a partir do trabalho no campo ou pelo campo daqueles que são líderes, que não atuam diretamente, mas que emprestam e atuam em direção a atividade do agronegócio o seu tempo e o seu trabalho. É uma forma de reconhecer com justiça”, disse o governador sobre o prêmio.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, também destacou a importância do evento. “O Troféu Brasil Expodireto é esse grande evento que faz a abertura social dessa que é uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil, a Expodireto Cotrijal. E nós fazemos isso de uma forma em que os grandes talentos do nosso agro sejam reconhecidos nesta noite”, disse.

“É uma premiação que realmente marca a história e reconhece todas as pessoas e entidades que fazem algo para o desenvolvimento da economia do nosso Rio Grande e do nosso Brasil”, comentou Nei César Manica, presidente da Cotrijal.

O evento, que contou com a apresentação da comunicadora da TV Pampa Vera Armando, teve como parceiros Sicredi, Icatu e Rio Grande Seguros.

Confira a lista completa dos agraciados:

– Agroindústria Familiar: The Intenso Laticínios;

– Jovem Produtora Rural: Nicole Reimann Ardenghi – Agropecuária Bonito;

– Produtor Rural: Zilmar José Fagundes da Luz – Fazenda do Umbu;

– Produção Animal: Universidade de Vermont nos EUA;

– Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas: Kuhn do Brasil S.A.;

– Armazenagem: Kepler Weber Industrial S.A.;

– Tecnologia e Pesquisa: GDM Genética do Brasil S.A;

– Inovação: Corteva Agriscience;

– Parceiro Comercial: Bianchini S.A.;

– Cooperativismo: Roberto Rodrigues;

– Destaque Internacional: República da Índia – Brazilian Chamber of Commerce and Industry;

– Sustentabilidade: Yara Brasil S.A.;

– Instituição Financeira: Banco do Brasil;

– Fertilizantes e Corretivos: Fertilizantes Piratini;

– Proteção de Cultivos: BASF – Brasil;

– Atividade Pública: Clair Kuhn – Secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS;

– Desenvolvimento Rural: Vilson Covatti – Secretário de Desenvolvimento Rural do RS;

– Personalidade Nacional: Luiz Fernando Cirne Lima – Ex-ministro da Agricultura e criador da Embrapa;

– Personalidade Parlamentar: Pedro Westphalen – Deputado Federal;

– Liderança Parlamentar Gaúcha: Pepe Vargas – Presidente da Assembleia Legislativa;

– Personalidade do Agro Nacional: Eduardo Logemann – Grupo SLC;

– Gestão Ambiental: Marjorie Kauffmann – Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS;

– Superação: Eduardo Leite – Governador do Rio Grande do Sul.

