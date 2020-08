Michele Morrone, de 29 anos de idade, fica sem graça quando começo a entrevista perguntando como é ser o homem mais desejado do momento. O ator italiano, que tem arrebatado corações com o mafioso sedutor Massimo do filme erótico 365 Dias, desconversa, mas sem deixar de concordar que o sucesso tem sido uma experiência maluca.

“Eu sou (o mais desejado)? Isso é muito louco. O que eu posso dizer é que o que está acontecendo comigo é algo incrivelmente doido. Eu amo o modo que as pessoas apreciam o que eu faço. Se eu sou o homem mais desejado é uma coisa legal. Mas a coisa mais importante para mim é cuidar dos meus fãs. O que eu posso fazer para tomar conta dos meus fãs? Fazer boa música e bons personagens. Esse é o meu trabalho e se eles gostarem disso, estou muito feliz”, diz ele, que é divorciado e pai de dois meninos.

Além de estar em evidência como ator, Morrone tem conquistado espaço na música com o seu primeiro álbum Dark Room, lançado no começo do ano pela Universal Music. O clipe do single Hard for Me foi visto mais de 10 milhões de vezes. Até um convite de Anitta ele recebeu para participar de um show que ela fez com Fred de Palma na Itália. Pergunto o motivo dele não ter ido.

“Para ser honesto, me falaram que ela tinha me marcado no Instagram, mas eu não percebi porque eu recebo muitas mensagens durante o dia e sou tagueado por muitas pessoas. Eu não sabia quem era a Anitta antes disso, mas daí procurei no Spotify e YouTube e vi que ela era uma grande artista no Brasil”, explica ele, que aceitaria um feat com a brasileira.

“Claro! Sou muito aberto para fazer parcerias com bons artistas. Anitta é uma boa artista. Então, porquê não? Gosto do jeito que ela faz música, que são bem chicletes. E o ritmo dela é bem legal. Então, porquê não?”, avalia.

Para os fãs brasileiros que sonham ver o astro de perto, Morrone avisa que o Brasil será um dos primeiros países que ele pretende fazer show assim que a pandemia do coronavírus for controlada.

“Eu amaria ir ao Brasil. Todos os dias eu recebo tantas mensagens de brasileiros. Eles me inspiram tanto! Todo dia, acredite em mim, no meu Instagram, eles enviam centenas e centenas de mensagens. Deve ser umas 15 mil mensagens do Brasil. Então, um dos primeiros países que eu quero fazer um show é o Brasil com certeza. Obrigado a todos os meus fãs aí que mostram o seu amor por mim todos os dias. Muito obrigado por isso”, agradece.

O Massimo é uma boa propaganda para você ou mais pressão em um encontro amoroso?

Ele é apenas um personagem como tantos outros que eu fiz na minha vida. Não diria que é uma propaganda para mim, mas é um personagem que ficou no meu coração, assim como tantos outros personagens que fiz na minha vida. Amo todos os personagens que fiz.

Vamos falar de Dark Room, o seu primeiro álbum. O que te inspirou para escrever as letras das canções?

Quando se trata de música, sou muito instintivo. Tenho um instinto muito bom. Então, eu fiquei duas semanas focado nas músicas e me inspirava em tudo. Eu não tenho um jeito de me inspirar… Posso ficar inspirado a qualquer momento. Se a gente falar de Hard for Me, por exemplo, é uma canção que eu dediquei ao amor de Massimo e Laura. Então, fui inspirado pelo amor deles.

Você começou a escrever as músicas enquanto estava atuando como Massimo?

Não. Eu escrevi as canções logo depois que terminamos de gravar o filme. E comecei a trabalhar no álbum. O filme ainda não tinha saído quando comecei a escrever as músicas. Então, tive tempo para compô-las.

Isso é tão legal, né? É o seu primeiro álbum e você também já é amado como cantor também. Queria saber quando você começou a cantar?

Sempre tive a paixão por cantar. Sempre cantei, mas antes eu não tinha oportunidades financeiras para pagar aulas de canto. Então, não estudei realmente para isso. Quando eles me pediram para fazer um álbum, comecei a fazer aulas de canto todos os dias para minha voz ficar ainda melhor. Todo dia eu estudava. Então, comecei a cantar há muitos anos, mas nunca tinha levado tão a sério.

Li em uma entrevista que há um tempo você enfrentou a depressão e considerou desistir da carreira. Isso é verdade?

É verdade. Depois do divórcio da minha mulher, decidi que eu iria desistir de atuar ou fazer algo do tipo. E achei um trabalho como jardineiro. Eu não queria ter que lidar com a atuação mais e tentei arrumar um trabalho normal. O primeiro que achei foi de jardineiro dentro de um parque público. Então, trabalhei arrumando esse jardim do parque por 500 euros por mês. Eu não tinha nem um contrato. Eu entrei em depressão porque minhas crianças ficaram longe de mim e também porque não estava realizando o meu sonho. Tive que lidar com esse problema.