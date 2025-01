Brasil Envenenamento: padrasto é preso por matar enteados e mais duas pessoas em almoço familiar no Piauí

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Vítimas morreram após ingerir baião de dois envenenado com uma substância semelhante ao chumbinho Foto: Reprodução Vítimas morreram após ingerir baião de dois envenenado com uma substância semelhante ao chumbinho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem de 53 anos, suspeito de ser o responsável pelo envenenamento que resultou na morte de quatro pessoas, foi preso na manhã desta quarta-feira (8) em Parnaíba, no litoral do Piauí. Entre as vítimas, estão dois enteados do suspeito.

Todas as pessoas morreram após ingerir baião de dois envenenado com uma substância semelhante ao chumbinho. O homem preso também havia comido o alimento. Ele chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta.

O homem é padrasto de Francisca Maria, de 32 anos, que morreu na terça-feira (7), vítima do envenenamento, ocorrido durante um almoço familiar no dia 1º de janeiro, quando nove pessoas apresentaram sintomas de intoxicação.

Além de Francisca, morreram Manoel da Silva, de 18 anos (irmão dela), Igno Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses (filho de Francisca), e Lauane da Silva, de 3 anos (filha de Francisca).

Inicialmente, a Polícia Civil cogitou que o envenenamento poderia ter sido causado por peixes que haviam sido doados à família. No entanto, exames laboratoriais descartaram a hipótese.

O laudo pericial divulgado pelo IML (Instituto de Medicina Legal) confirmou que a substância responsável pelas mortes foi o terbufós, um veneno altamente tóxico, utilizado como inseticida, encontrado exclusivamente no baião de dois consumido pela família. O caso é investigado como homicídio qualificado. A motivação para o crime está sendo apurada.

