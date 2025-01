Economia Como startups estão aproveitando a economia da atenção

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

A economia da atenção se intensificou com o crescimento das plataformas digitais e sociais Foto: Pexels

Nos últimos anos, a economia da atenção tornou-se um dos aspectos centrais para o sucesso das startups em diferentes setores. Nesse modelo, a atenção dos usuários é um bem escasso e altamente disputado, sendo essencial para atrair novos consumidores e mantê-los engajados. As startups que conseguem aproveitar essa dinâmica podem crescer exponencialmente, enquanto aquelas que falham nesse quesito frequentemente desaparecem do mercado.

Saiba como as empresas emergentes têm se adaptado para prosperar na economia da atenção e as estratégias mais comuns adotadas para capturar o foco dos seus usuários.

A batalha pela atenção no mundo digital

A economia da atenção se intensificou com o crescimento das plataformas digitais e sociais. Os consumidores estão cada vez mais bombardeados por notificações, anúncios e conteúdos variados, o que torna o tempo que dedicam a qualquer produto ou serviço algo precioso. Para startups, competir por essa atenção significa utilizar ferramentas e técnicas inovadoras que mantenham os usuários interessados e engajados o maior tempo possível.

Uma área que domina essa dinâmica há muito tempo é o setor de apostas, que desenvolveu estratégias eficientes para capturar e manter a atenção dos jogadores por longos períodos. Startups de diferentes segmentos têm observado e adaptado essas técnicas, especialmente em plataformas digitais, para garantir que seus usuários permaneçam envolvidos com seus produtos e serviços.

Um exemplo é a personalização em massa, com o uso de algoritmos sofisticados empregados para entregar conteúdo e ofertas customizadas para cada usuário, com base em seus comportamentos e preferências. Isso não apenas aumenta a retenção, mas também contribui para a criação de uma relação de longo prazo entre o consumidor e a empresa.

Plataformas de streaming, redes sociais e até e-commerce têm utilizado essa estratégia com grande sucesso, ajustando seu conteúdo em tempo real para se manterem relevantes.

Capturar e manter a atenção

O desafio, entretanto, não se limita a capturar a atenção do usuário. Assim como em jogos de cassino, as startups precisam capturar e manter a atenção dos usuários de forma contínua.

Nos cassinos, tanto físicos quanto online, diversas estratégias são empregadas para criar uma experiência envolvente e divertida. Luzes, sons e recompensas frequentes aumentam a sensação de imersão, e o design de jogos é pensado para que o jogador sempre sinta que está próximo de um novo desafio ou conquista. Essa sensação de progressão constante é uma das chaves para o sucesso no setor de jogos.

As startups podem aprender com essas técnicas para criar ciclos de interação e recompensas que incentivem o retorno contínuo dos usuários. Aplicativos de jogos, por exemplo, utilizam gamificação, oferecendo recompensas diárias, pontos e metas, o que faz com que os usuários desejem voltar regularmente. Redes sociais e outras plataformas também personalizam a experiência, mostrando conteúdo no momento certo para maximizar o engajamento.

O impacto da retenção de longo prazo

Mais do que apenas atrair atenção momentânea, as startups que querem prosperar na economia da atenção precisam se concentrar na retenção de longo prazo. A construção de uma base de usuários leal, que vê valor contínuo no produto ou serviço oferecido, é a chave para o crescimento sustentável. Isso é feito através da oferta de atualizações regulares, melhorias na experiência do usuário e a criação de uma comunidade em torno da marca.

Assim, a economia da atenção não é apenas sobre capturar o olhar do consumidor por alguns segundos, mas sim sobre mantê-lo engajado e, acima de tudo, fiel à marca. As startups que conseguem navegar com sucesso nesse campo complexo têm maiores chances de não apenas sobreviver, mas de crescer de maneira exponencial.

