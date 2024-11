Política Polícia Federal afirma que militares queriam envenenar Lula, Alckmin e Moraes e monitoraram os passos de autoridades

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo a PF, grupo criminoso pretendia evitar que Lula e Alckmin assumissem o governo. Na foto, o presidente ao lado de Moraes Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Segundo a PF, grupo criminoso pretendia evitar que Lula e Alckmin assumissem o governo. Na foto, o presidente ao lado de Moraes. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tornou pública nesta terça-feira (19) a decisão que autorizou uma operação contra militares suspeitos de tramar um golpe de Estado e articular a prisão e a execução de Lula, Geraldo Alckmin e do próprio Moraes.

O documento cita, por exemplo, que os golpistas começaram a monitorar o deslocamento de autoridades ainda em novembro de 2022, antes da posse de Lula, após uma reunião na casa do ex-ministro da Defesa Walter Souza Braga Netto, que foi candidato a vice de Bolsonaro na chapa de reeleição.

“Esse monitoramento teve início, temporalmente, logo após a reunião realizada na residência de Walter Braga Netto, no dia 12 de novembro de 2022”, diz a PF no documento divulgado por Moraes.

A PF afirma que, entre as ideias cogitadas pelo grupo, estava a de envenenar o ministro. “Foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de ‘captura’ seria alta e que a chance de baixa [termo relacionado à morte no contexto militar] seria alta.”

“Ou seja, claramente para os investigados a morte não só do ministro, mas também de toda a equipe de segurança e até mesmo dos militares envolvidos na ação era admissível para cumprimento da missão de ‘neutralizar’ o denominado ‘centro de gravidade’, que seria um fator de obstáculo à consumação do golpe de Estado”, prossegue a PF em trecho citado por Moraes.

O grupo cogitou também “neutralizar” (assassinar) Lula e Alckmin, então presidente e vice-presidente eleitos. “Para execução do presidente Lula, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico”, descreveu a PF.

“Já o codinome Joca, por sua vez, é uma referência ao citado vice-presidente Geraldo Alckmin. […] Como, além do presidente, a chapa vencedora é composta, obviamente, pelo vice-presidente, é somente na hipótese de eliminação de Geraldo Alckmin que a chapa vencedora estaria extinta”, afirmou a corporação.

Segundo a PF, a organização criminosa era dividida em cinco núcleos: ataques virtuais a opositores; ataques às instituições, ao sistema eletrônico de votação e à higidez do processo eleitoral; tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia; e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/envenenamento/

Polícia Federal afirma que militares queriam envenenar Lula, Alckmin e Moraes e monitoraram os passos de autoridades

2024-11-19